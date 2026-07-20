Психолог объяснил, почему не стоит поддерживать через критику

Для помощи близкому человеку необходимо создать «безопасное пространство».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог Елена Соловьёва.

«Критика — это не поддержка. Когда мы критикуем, например, нашего ребёнка и думаем, что мы ему помогаем в этом моменте, потому что кто же ещё скажет, как не родненький родитель. Критика не создаёт безопасного пространства между двумя людьми. Когда мы критикуем, то становимся антагонистами человеку. Не создаётся безопасного пространства между двумя людьми. Когда мы хотим кого-то поддержать, то ключевое — это создание ощущения безопасности. Нет безопасности — нет поддержки».

Ранее психиатр Артём Гилёв объяснил желание пациентов общаться с ИИ вместо врачей. Нейросети «приветливы» и создают комфортную благоприятную картину, в то время как рекомендации врачей нередко вызывают протест, отметил специалист.