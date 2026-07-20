Эксперимент показал, как обесценивают женский труд

Разрыв в оплате труда не всегда объясняется уровнем образования или сложностью навыков. Главным фактором здесь часто оказывается гендерный состав: профессии, где преобладают женщины, традиционно оплачиваются ниже. Социологи называют это «гипотезой обесценивания». Согласно теории, сформулированной еще в 1990-х годах, общество подсознательно считает «женский» труд менее значимым. Долго эта идея опиралась лишь на статистику и опросы, однако международная группа ученых во главе с профессором Кэтрин Тейлор из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре впервые экспериментально доказала этот скрытый причинно-следственный механизм. Результаты опубликованы в Research in Social Stratification and Mobility.

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Один эксперимент, три цифры

Вместо того чтобы анализировать данные рынка труда, где на зарплату влияет множество скрытых факторов, исследователи провели контролируемый эксперимент. Репрезентативной выборке из 6705 взрослых американцев предложили прочитать описание одной и той же профессии: консультант по управлению. Текст детально описывал повседневные обязанности, сложность задач и требования к квалификации, оставаясь абсолютно нейтральным.

Участников разделили на три группы, и в описании вакансии изменилась всего одна строчка — доля работающих в этой сфере женщин. Первой группе сообщили, что женщин в этой профессии 25% (мужская сфера), второй — 45% (гендерный баланс), третьей — 67% (преимущественно женская сфера). После этого респондентов попросили предложить справедливую стартовую годовую зарплату для молодого специалиста в диапазоне от 40 до 100 тысяч долларов.

Подсознательное обесценивание

Результаты показали четкую закономерность. Профессия, в которой доминировали женщины (67%), получила самую низкую зарплату. В среднем участники урезали стартовую зарплату на 865 долларов в год только из-за строчки о гендерном составе. Примечательно, что разница между «мужским» вариантом (25%) и сбалансированным (45%) оказалась незначительной — предубеждение включалось только тогда, когда профессия начинала восприниматься как преимущественно «женская».

Исследователей удивил тот факт, что пол самих участников эксперимента никак не повлиял на результат. И мужчины, и женщины одинаково занижали оценку, когда видели высокую долю сотрудниц. При этом респонденты не считали работников «женской» сферы менее компетентными, ленивыми или эмоционально холодными. Предвзятость прилипала не к личности сотрудника, а к самому статусу профессии.

Как победить невидимую предвзятость

Авторы работы подчеркивают: речь идет не об открытом сексизме, а о глубоко укоренившихся культурных стереотипах. Даже самые благонамеренные работодатели могут урезать оклады бессознательно, просто ориентируясь на сложившийся образ рынка. На дистанции всей карьеры этот стартовый перекос в несколько сотен долларов превращается в огромную потерю в доходах для миллионов женщин.

Для решения этой проблемы ученые рекомендуют стандартизировать критерии оплаты труда. Оклады должны жестко привязываться к уровню образования, подтвержденным навыкам и годам подтвержденного опыта работы.