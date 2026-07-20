Психолог подсказал три способа справиться с кризисом среднего возраста

Кризис среднего возраста — период, который обычно наступает между 37 и 45 годами и связан с рассогласованием между ожиданиями и реальными достижениями. Однако его можно преодолеть без разрушительных последствий, рассказал психолог Андрей Зберовский в беседе с «Абзацем».

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По словам специалиста, главная проблема этого периода в том, что люди ищут утешение на стороне — в изменах, экстремальных увлечениях или алкоголе, что ведёт к развалу семьи и депрессии. Чтобы этого избежать, психолог рекомендует три ключевых шага.

Во-первых, необходимо уточнить свои жизненные цели и найти алгоритм их достижения — это вернёт ощущение радости и смысла. Во-вторых, важно не замыкаться в одиночестве, а укреплять доверие с уже имеющимися близкими людьми, вместо того чтобы менять коллективы или разводиться. В-третьих, нужно находить экологичные источники удовольствия — те, которые приносят радость вместе с семьёй, а не разрушают её.

Зберовский подчеркнул, что ощущение нереализованности запускает механизмы саморазрушения, но своевременная перестройка отношения к жизни позволяет избежать тяжёлых последствий. Если вовремя не пересмотреть приоритеты, кризис может разрушить устоявшийся уклад, предупредил эксперт.