Девушка впервые занялась с другом оральным сексом и испугалась его реакции

Пользовательница Reddit рассказала, как недавно впервые занялась со знакомым оральным сексом и испугалась его реакции. Своей историей она поделилась в разделе Sex.

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По словам девушки, уже некоторое время она пыталась добиться от знакомого внимания и недавно, когда они смотрели фильм, предложила ему закинуть ноги на нее.

«Я начала массировать ему ноги от икр и постепенно продвигалась вверх. Он подтвердил, что ему приятно. В конце концов я помастурбировала ему. Потом, когда я трогала его, то увидела, как он вытирает слезы. Я спросила, все ли с ним в порядке. Он отшутился, сказав, что беспокоится о беспорядке на диване», — написала автор и уточнила, что парень отказался целоваться.

Когда фильм закончился, друг попросил еще раз помассировать ему ноги. На этот раз киносеанс закончился оральным сексом.

«После я заметила, что после оргазма он снова вытер слезы. Затем он пригласил меня прогуляться по парку и сказал, что не хочет со мной отношений и что дружба — не лучшая основа для романа», — добавила автор.

Она также попросила других пользователей объяснить, что значит поведение ее друга.

В комментариях многие предположили, что мужчина может переживать травматический опыт прошлого.

«Думаю, что у него было много сдерживаемого разочарования или ПТСР, что-то его спровоцировало. Он расчувствовался из-за того, что чувствовал, когда ты делала то, что ты делала, по какой-то причине, о которой может сказать только он сам», — написал один из пользователей.

Многие также посоветовали девушке не пытаться добиться отношений с этим человеком.

«Небольшой совет: не трать свое время на того, кто не хочет тратить его на тебя, очевидно, он не заинтересован в дальнейшем общении с тобой. Побереги свои чувства и двигайся дальше», — порекомендовали автору.

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