Сексологи объяснили правила безопасности во время одной популярной позы

Сексологи Джиджи Энгл и Аннабель Найт объяснили, какие правила безопасности нужно соблюдать, когда женщина сидит на лице мужчины. Их цитирует издание Metro.

© Lenta.ru

Сексологи призвали тех, кто хочет попробовать эту позу, быть осторожными. Энгл отметила, что нельзя садиться на лицо полностью — это нужно, чтобы избежать асфиксии.

«Вы можете нависать над его лицом или прижиматься к его груди», — уточнила она.

По словам Найт, важно также, чтобы согласие на эту сексуальную практику дали обе стороны.

«Учитывая возможные последствия, вам следует согласовать стоп-слово или действие (например, похлопывание двумя руками), чтобы обеспечить безопасность всех сторон», — посоветовала она.

При этом сексолог назвала эту позу хорошо подходящей для того, чтобы женщина достигла оргазма. Найт добавила, что в таком положении женщина может ощутить доминирование над партнером.

Ранее сексолог Кэндис О'Нил предупредила о минусах влечения к умным людям. По ее словам, за ним могут маскироваться высокомерие или снобизм.