Озвучены неочевидные способы пережить измену партнера

Психолог и ACT-терапевт Иван Мыздриков объяснил, как пережить измену и снова начать доверять людям.

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По словам специалиста, первым делом стоит дать себе время. Не нужно требовать от себя моментального прощения или делать вид, что боли нет. Злость, разочарование и обида – вполне нормальная реакция на такую ситуацию. При этом важно не спешить с выводами. Само понятие предательства у каждого свое, поэтому полезно разобраться, что именно произошло и правда ли эта история означает окончательный разрыв.

Следующий шаг – честно поговорить с человеком, которого вы считаете предателем. Иногда выясняется, что он не вкладывал в свои действия тот смысл, который увидела другая сторона. Но для такого разговора нужны смелость и готовность действительно услышать друг друга.

Мыздриков также советует отделять поступок от личности человека. Тот, кто однажды предал, не обязательно навсегда становится "предателем", если готов меняться и работать над собой. Но и держаться за отношения, где доверие окончательно разрушено и не восстанавливается, тоже не стоит.

Отдельно психолог подчеркивает важность внутренней опоры. Предательство бьет по доверию к людям, но важно не потерять доверие к себе и помнить: чужой выбор – не ваша ответственность.

По словам Мыздрикова, после тяжелого разрыва иногда действительно удается выстроить новые отношения, а иногда самым верным решением становится расставание. В любом случае важно честно спросить себя, готовы ли вы снова учиться доверять. Именно этот выбор может стать первым шагом к восстановлению. Об этом пишет "Радио 1".