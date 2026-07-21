Женщины дали мужчинам важные советы о прелюдии

Пользовательницы форума Reddit рассказали, какие тонкости прелюдии стоит знать каждому мужчине. Своими рекомендациями они поделились в разделе AskReddit.

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Главный совет, который дали женщины мужчинам, — не торопиться переходить от предварительных ласк к непосредственно половому акту.

«Прелюдия — это как шахматы. Она требует времени и вдумчивого подхода, чтобы в итоге "выиграть партию», — TheDarkRabbit, пользовательница Reddit.

«Притормозите. Если нужно, скорость можно легко увеличить, так что начинайте медленно и наслаждайтесь процессом. Кроме того, общайтесь. Это необязательно должны быть грязные разговорчики — даже просто шептать на ухо любимой женщине, какая она красивая, может быть полезно», — xelas1983, пользовательница Reddit.

Также многие пользовательницы напомнили мужчинам, что важно соблюдать элементарные правила гигиены и ухаживать за руками.

«Подстригайте ногти и следите за тем, чтобы у них не было острых или неровных краев. Также само собой разумеется, что руки должны быть чистыми», — Old-Care-2372, пользовательница Reddit.

Еще одна женщина отметила, что прелюдия не всегда начинается в постели.

«Я где-то прочитала фразу, что "прелюдия начинается до завтрака". И это правда. Проводите время вместе, общайтесь, флиртуйте. Занимайтесь отношениями в течение всего дня, и это обязательно окупится вечером в спальне», — Lazerith22, пользовательница Reddit.

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