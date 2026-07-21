Как правильно выстроить «лестницу звонков» без вреда для психики

Страх перед телефонными звонками превратился в серьезную проблему для рынка труда, лишая молодых специалистов карьерного роста и заработка. Согласно исследованию Business Insider, охватившему две тысячи представителей поколений зумеров и миллениалов, 42% респондентов вообще не берут трубку, а 58% испытывают сильную тревогу и вынуждены готовиться к каждому разговору заранее.

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Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил природу этого явления. По его мнению, корни проблемы уходят во времена пандемии COVID-19, но катализатором стал глобальный переход общения в онлайн-формат.

В условиях цифровизации навык прямого диалога атрофируется. Самые тревожные люди выбирают стратегию избегания — они буквально «прячут голову в песок», игнорируя входящие вызовы.

Однако такая модель поведения ведет лишь к невротизации. Эксперт подчеркивает в интервью «Вечерней Москве»: развитие человека происходит через кризисы. Чтобы побороть страх, необходима практика.

Психолог советует использовать методику «лестницы роста»: начать отвечать на звонки от близких, постепенно расширяя круг до дальних знакомых и начальства. После десятого звонка человек осознает, что ничего ужасного не произошло, и тревога отступает.

Особую роль эксперт отводит поколению Z, воспитанному гиперопекающими родителями. Сталкиваясь с необходимостью самостоятельно решать рабочие вопросы по телефону, такие сотрудники часто оказываются неспособны справиться со стрессом. Это приводит к конфликтам с работодателями, которые все еще используют звонки как основной инструмент оперативного управления.

Узнайте, как отличить важный звонок от мошенничества.