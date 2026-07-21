Сексолог разъяснил, когда секс втроем противопоказан

Если один из партнёров проявляет давление или избегает откровенного разговора о своих мотивах, от идеи секса втроём лучше отказаться, считает клинический психолог и сексолог Екатерина Макарова. Мнение специалиста приводит РИАМО.

© Magnific

«…Когда один партнёр оказывает давление на другого, предлагает конкретного знакомого человека или не готов честно обсуждать свои мотивы. В таких случаях речь обычно идёт уже не о сексуальном эксперименте, а о более глубоких проблемах внутри отношений», — пояснила Макарова.

Она добавила, что пары чаще расстаются не из-за самого факта секса втроём, а из-за того, что этот опыт вскрывает существующие конфликты, неуверенность в себе или ревность.

Эксперт подчеркнула, что после такого опыта важно обсудить свои ощущения: понравилось или нет, что вы чувствовали в процессе, что ожидали и получили ли это. Однако если разговор начинает сводиться к вопросам типа «Тебе с ним было лучше, чем со мной?» или «Она тебе больше понравилась?», то это уже не об опыте, а о проблемах с самооценкой.

По мнению Макаровой, секс втроём может служить не причиной кризиса, а индикатором существующих проблем в отношениях.