Ссора в отношениях: топ-7 фраз, которые помогут в конфликте

Большую часть времени в вашей паре все хорошо, но иногда скандал может вспыхнуть от косого взгляда или брошенного мимоходом упрека. Во время ссоры люди либо уходят в молчаливую оборону, либо контратакуют. Эмоции, обида, агрессия — все это проявляется в один миг.

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В таком состоянии сложно держать себя в руках и хочется как можно сильнее задеть партнера. Столь необдуманное решение в итоге способно привести не только к затяжному конфликту, но и разводу.

Скандалы будут в любом случае, более того, пары, которые никогда не ругаются, часто первыми подают на развод. Отсутствие ругани говорит о безразличии с обоих сторон. Но есть большая разница между конструктивным скандалом и попыткой максимально унизить друг друга. Практикующий семейный психолог Ольга Иванова объясняет:

«Главная ошибка во время конфликта — попытка доказать свою правоту любой ценой. Любящие люди мгновенно превращаются в прокуроров и подсудимых. Но на самом деле цель любой ссоры — не победить, а быть услышанным».

Топ-7 фраз, которые помогут в конфликте

Словом можно ранить не меньше, чем острым ножом. И известно, что психологическая боль утихает намного дольше. Забирайте в копилку 7 фраз-спасателей, которые способны переломить ход самого яростного скандала и вернуть вас за стол переговоров. «Мне сейчас очень больно, поэтому я повышаю голос»

Эмоции начинают зашкаливать, мы переходим на громкий крик, но партнер в этот момент не понимает, что нам больно. Он слышит только агрессию, а агрессия требует защиты. Он может кричать в ответ или просто избегает конфликта, уходя в другую комнату или из помещения. Фраза, что вам сейчас очень больно, меняет контекст и суть всего диалога.

«Вы объясняете, что это не нападка, вы не ругаетесь на партнера за его плохое поведение, вы указываете на свою уязвимость. Если партнер считает, что вы нападаете, он нападает в ответ или защищается, но когда вы признаетесь, что вам больно, это его обезоруживает. Ему больше не нужно кричать в ответ», — рассказывает психолог.

Далее объясните, что именно вызывает у вас боль, и постарайтесь решить проблему тихим и мирным путем.

«Я злюсь не на тебя, а на ситуацию»

Когда люди ругаются, скандал быстро перетекает из обсуждения ситуации или поступка конкретного человека на его личность. Вместо того, чтобы сказать в данной ситуации «Ты не подумал обо мне», летит фраза «Ты эгоист!» и идет прямое обвинение человека. Такой подход напрочь убивает желание договориться мирно, и ссора только усугубляется.

«Чтобы не навредить ни себе, ни партнеру, отделите его личность от его поступка. Дайте любимому человеку понять, что вы по-прежнему его любите, и в вашей паре все хорошо, а проблема заключается в чем-то конкретном — разрыве договоренности, нехватке денег, хронической усталости или в обычном недоразумении», — советует Ольга.

Если вы оба понимаете, что ваша ценность как партнеров не ставится под угрозу или под сомнение, нервная система автоматически расслабляется, и только в таком состоянии можно искать конструктивное решение.

«Давай сделаем паузу на 10 минут»

Этим приемом я часто пользуюсь в конфликтах сама. В пылу ссоры забываются все факты и аргументы, и сложно говорить конструктивно. Чтобы сбавить пик эмоционального напряжения, необходимо взять паузу. Разойдитесь с партнером в разные комнаты или хотя бы повернитесь друг к другу спиной. Сядьте, подумайте о ситуации, взвесьте все слова, которые хотите сказать. Постарайтесь найти какое-то решение или хотя бы посмотреть на проблему с разных точек зрения.

Но нельзя просто хлопнуть дверью и уйти. Так партнер подумает, что вы избегаете конфликта, и агрессия просто перейдет в пассивную. Четко обозначьте время, на которое вы берете тайм-аут. Можете даже завести таймер или будильник. Посидите в тишине, выпейте чай, расслабьтесь и через 10 минут вернитесь к диалогу. За это время каждый из вас немного остынет, и никто не скажет слов, о которых после будет жалеть годами.

«Я тебя слышу и понимаю твою обиду»

И для мужчины, и для женщины в конфликте важно признание его или ее правоты. Не обязательно признавать ее полностью, хотя бы дайте понять партнеру, что вы эмоционально на одном с ним уровне. Так вы признаете его право на чувства и эмоции, которые он сейчас испытывает. Когда человек поймет, что его не считают сумасшедшим, глупым, слишком капризным, или нервным, необходимость орать пропадает, потому что его услышали.

«После того, как оба немного успокоились, разберите проблему детально. Донесите до человека свою точку зрения и выслушайте его. Только поняв, о чем думает каждый из вас, вы сможете найти компромисс», — рекомендует психолог.

«Помоги мне тебя понять»

Здесь опять-таки про способность смотреть на проблему с иной точки зрения, а не только со своей. В споре споры часто начинаются из-за конкретного действия или момента, но за этим действием стоит что-то, что было до. Например, муж приходит домой и не видит на столе ужина. Он начинает скандал. Но на самом деле он не голоден, а отсутствие ужина говорит ему о том, что жена попросту о нем не позаботилась. Он чувствует себя ненужным. Дополнительно он устал после рабочего дня, а уставший человек срывается на скандал очень быстро.

Навряд ли вы докопаетесь до причины в сам момент ссоры, но понаблюдайте за партнером несколько дней, посмотрите, на что именно он обижается, а после инициируйте честный разговор. Так и говорите: «Я заметила то-то, то-то. Скажи, пожалуйста, почему ты реагируешь именно на эти действия и обстоятельства?»

«Обними меня прямо сейчас»

Этот прием работает не всегда, но если сработает, то он должен помочь. Когда люди ссорятся, они инстинктивно отходят друг от друга и держатся на дистанции. Объятия в этот момент не только напомнят вам о том, что вы любите друг друга, но и запустят физиологический процесс.

«Во время скандалов в организме повышается выработка кортизола — гормона стресса, а объятия, наоборот, производят окситоцин — гормон покоя и радости. Простояв в обнимку 2-3 минуты, вы, во-первых, успокоитесь, возьмете ту самую паузу, о которой было сказано выше. Во-вторых, тактильный контакт поможет быстрее договориться, но честный разговор все равно обязателен. Не нужно переходить в постель или пытаться забыть о проблеме», — продолжает эксперт.

«Я рядом. Это наша проблема, и давай решать ее вместе»

Семья или пара в романтических отношениях — это всегда команда. В команде не нужно воевать друг против друга. Проблем хватает и извне. Когда ссорятся муж и жена, не бывает так, что кто-то однозначно выиграл. Даже если вы чувствуете свою победу, задумайтесь, какие будут последствия и какова ее цена. Обиженный муж или разгневанная жена, скрытая агрессия, последующие упреки — это все никак не укрепляет брак.

В вашем пространстве должно быть «мы». И как команда вы должны бороться с тем, что привело вас к ссоре. Допустим:

Муж забыл заехать за вами на работу. Напомните ему в будущем заранее или установите специальную напоминалку в телефоне.

Напомните ему в будущем заранее или установите специальную напоминалку в телефоне. Вы забыли приготовить ему обед. Выделите из семейного бюджета деньги на бизнес-ланч или быстро отварите пельмени.

Все проблемы можно решить, если действовать сообща, а не просто скандалить друг с другом.

Как бы парадоксально ни звучало, но ссоры укрепляют отношения, конечно, если они возникают не на пустом месте и если пара умеет их преодолевать. Если партнеры любят друг друга и хотят строить будущее, они найдут в себе силы для конструктивного диалога, какими бы злыми и огорченными ни были на данный момент. Не пытайтесь победить в споре, но и не будьте безразличными. Помните, что вы с любимым человеком на одной стороне, и старайтесь делать все, исходя из этой позиции.