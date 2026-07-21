Как подготовиться к первой консультации у психолога

Первый визит к психологу может вызывать волнение - ведь говорить о личном всегда непросто. Вероника Синицына, специалист Московской службы психологической помощи населению столичного Департамента труда и соцзащиты, рассказала, как спокойно подготовиться к консультации, с каких слов можно начать разговор и на какие моменты обратить внимание, чтобы чувствовать себя увереннее.

Конечно, найти своего психолога с первого раза непросто и это нормально.

"Психолог - это не случайный собеседник: за его работой стоит серьезная профессиональная подготовка и годы обучения. Он готов бережно отнестись к любым переживаниям и эмоциям людей. При этом специалист - тоже живой человек со своими особенностями, плюсами и минусами, поэтому при выборе психолога особенно важно прислушаться к себе", - объяснила Вероника Синицына.

Подумайте, какой формат взаимодействия вам подходит: комфортнее обсуждать сложные темы с мужчиной или с женщиной, с более опытным специалистом или с тем, кто ближе вам по возрасту. Эти детали вовсе не пустяки - именно они помогают сформировать базовое чувство безопасности, без которого работа с психологом едва ли будет продуктивной.

Эксперт советует внимательно изучить профессиональный бэкграунд специалиста.

Образование

Убедитесь, что у него есть диплом о высшем психологическом образовании - это обязательное условие. Дополнительным плюсом будут курсы повышения квалификации по конкретным подходам или темам, а также участие в конференциях и научные публикации.

Опыт работы и специализация

Обратите внимание, с какими запросами работает психолог, какой терапевтический подход применяет и сколько лет ведет практику.

Супервизия и личная терапия

Не стесняйтесь уточнить, сколько часов супервизии и личной терапии прошел специалист. Супервизия - это регулярные встречи с более опытными коллегами, которые помогают психологу посмотреть на свою работу свежим взглядом. Это важная часть профессиональной поддержки: она помогает психологу сохранять объективность и избегать ошибок. А личная терапия - признак того, что специалист осознанно относится к собственному психологическому состоянию и поддерживает профессиональную устойчивость.

Когда вы прочитали описание, посмотрели видеовизитку и, наконец, выбрали психолога, решите для себя: подходит ли вам этот специалист, вызывает ли доверие. Если есть сомнения или что-то настораживает - не игнорируйте это.

Не бойтесь написать или позвонить психологу. Прислушайтесь к тому, как он говорит, в каком темпе, как реагирует на ваши слова. Комфортно ли вам с ним? Необязательно сразу записываться на сессию - для начала можно просто познакомиться.

Как начать разговор?

Перед первой встречей с психологом в голову часто приходят тревожные мысли: "А вдруг не подберу слов?", "Вдруг моя проблема покажется нелепой?", "А если я все перепутаю и ничего не смогу объяснить?".

Консультация - это не экзамен и никакой дополнительной подготовки не требует. Вполне нормально прийти и честно сказать: "Я не знаю, с чего начать, но чувствую, что мне нужна помощь". Это уже немало.

Подумайте заранее, о чем хотели бы рассказать. Что, на ваш взгляд, важно знать специалисту, чтобы понять вашу ситуацию. Можно даже записать пару тезисов. Но если четкой формулировки нет - это абсолютно нормально. Первая встреча - это знакомство, с которого начинают выстраиваться отношения.

Не бойтесь, если на первой сессии захочется плакать или, наоборот, в какой-то момент помолчать. Не бывает "правильных" или "неправильных" эмоций - все чувства абсолютно нормальны и имеют право быть.

Когда стоит задуматься

Даже у хорошего специалиста может быть свой стиль работы, но некоторые вещи должны насторожить. Например, фразы вроде "это ерунда" или "у других бывает хуже" обесценивают ваши переживания, а этого быть не должно: любое чувство заслуживает бережного отношения. Это же касается безапелляционных указаний: "надо" и "должны" - задача психолога не указывать, как жить, а помогать вам самим находить решения. Насторожить должны и жесткие сроки вроде "справитесь за две сессии": у каждого свой темп, одним хватает нескольких встреч, другим требуется долгая поддержка - и это абсолютно нормально.

Также обратите внимание, если разговор постоянно скатывается в поиск виноватых: "вы ошиблись", "вы не справились", "почему так вышло" - когда вместо поддержки звучат обвинения.

Важен и сам ход беседы. Если вам не дают договорить или все время уводят в сторону - доверительный контакт не сложится. И еще один маркер: сессия должна быть посвящена вашим переживаниям, а не историям из жизни специалиста. Если чувствуете, что вас не слышат, или разговор превращается в монолог консультанта - это тоже повод задуматься, тот ли человек сидит напротив.

Обращение к психологу - это шаг навстречу себе. Правильного способа рассказать о себе не существует. Главное, что вы решились попросить о помощи и делаете это так, как вам удобно.

Справка "РГ"

Обратиться к психологу можно по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.