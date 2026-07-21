Психолог дала совет, как не думать о предстоящей работе во время отпуска

Психолог Анастасия Андриян рассказала «Чемпионату», что мысли о работе в отпуске, как и любые другие навязчивые мысли, — это тревога, которая лечится действием. Пока вы работаете, она «придавливается» задачами. Во время отдыха задачи исчезают, а привычка тревожиться остаётся, поэтому человек хватается за самое знакомое — работу.

Фразы «просто не думай», «просто переключись» не помогут. Запрет на мысль усиливает мысль. Работает другое — дать тревоге новое русло. Нужно вынести её в тело, движение, новые впечатления или занятие руками. Психике всё равно, чем заниматься, лишь бы не случалась стагнация.

«Помогает одно действие до отпуска: выписать все незакрытые задачи на бумагу или в заметки. Голова держит их открытыми, потому что боится забыть. Записанному психика доверяет и отпускает. И ещё: снимите с себя требование «я обязан полностью расслабиться». Чем меньше вы с этим боретесь, тем быстрее оно отпускает», — сказала специалист.

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