Психолог объяснила, почему зумеры скупают винтажные гаджеты

Зумеры массово скупают винтажную технику, чтобы прикоснуться к истории и получить новый опыт. Об этом 360.ru рассказала кризисный психолог и НЛП-терапевт Ангелина Сурина.

"Зумеры выросли в "кликабельное" время, эру искусственного интеллекта. Из-за перенасыщения этим молодые люди стали тянуться к противоположному, чему-то натуральному. Вещи из прошлого дают зумерам ощущение сказки и настоящего. Им нравится, как звучит музыка на пластинках, грубо говоря, в оригинале", - объяснила Сурина.

Член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в беседе с 360.ru отметил, что рост популярности такой техники связан с тем, что она в какой-то момент исчезла из пользования. По его словам, людей привлекает аналоговость старых устройств, специфика звука и возможность прикоснуться к чему-то физическому.

По данным издания, продажи винтажных гаджетов в России выросли в несколько раз. Только в Москве и Санкт-Петербурге покупки фотоаппаратов Polaroid взлетели в 2,5 раза. В крупных городах, таких как Воронеж, Иркутск и Ярославль, интерес к ретротехнике вырос в 3-3,5 раза.