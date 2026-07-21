Иван Охлобыстин: Время учит ценить главное

22 июля Иван Охлобыстин отмечает свое 60-летие. Актер, сценарист, священник, «шут», как он сам себя называет, — все это Иван Иванович. «Вечерняя Москва» поговорила с артистом накануне дня рождения.

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— Иван Иванович, как планируете отмечать?

— Ничего не планирую. Но знаю точно: начну с молитвы, а завершу день рядом с моей верной женой. Так просто!

— А как же слава, поклонники?

— Человек я, слава богу, психически здоров, весь этот флер меня не трогает. Окончил ведь режиссерский факультет ВГИКа — это меня и дистанцирует от очарования актерской славой. ВГИК дал мне профессиональный иммунитет. В любом случае с течением времени от флера остаются лишь обязательства перед людьми, которые смотрят фильмы, просят сфотографироваться, подписать что-то, поговорить.

— Давайте пофантазируем: если бы вы не состоялись как актер, чем бы занимались?

— Писал бы. Или кузнечил — интерес к этому ремеслу появился у меня после увлечения боевыми единоборствами. В ювелирное дело бы пошел. Хотя я и сейчас уже занимаюсь, но в свободное время.

— Пошли бы в политику. У вас всегда есть мнение о происходящем вокруг.

— А гражданин, с меня никто не снимал ответственность за семью и судьбу собственной Родины. Я говорю — и считаю это своим долгом. Тем более время-то не простое. Наши недавние соотечественники захлебываются от радости, комментируя гибель земляков. Да, нам непросто. Нужно учиться быть вместе, помогать друг другу, относиться к этому как к обязанности. Это время учит ценить главное, жить по-настоящему. Не будем унывать!

— Вы патриот.

— Русский народ — богоизбранный. С нами всегда будет хорошо до тех пор, пока Господу будет угодно существование этого мира. Как показывает история, когда начинается какая-нибудь глобальная разборка, в конце концов все упирается в нас. Мы страдаем, многое теряем, но выправляем ситуацию. Как тут не вспомнить Суворова: «Мы русские! Какой восторг!»

ДОСЬЕ

Иван Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в доме отдыха «Поленово» Тульской области. После школы, в 1983 году, пошел в ПТУ, окончил его по специальности «оператор ЭВМ». В 1984 году поступил во ВГИК, на режиссерский факультет. За свою общественную деятельность в числе прочего отмечен орденом Дружбы (ДНР).

Редакция «Вечерней Москвы» поздравляет Ивана Охлобыстина с днем рождения и желает ему долгих счастливых лет жизни.