Певица поделилась пятью лайфхаками, как расположить к себе собеседника

Умение располагать к себе людей — навык, который пригодится каждому. Певица АARPI в беседе с «Чемпионатом» поделилась пятью секретами, которые помогут завоевать доверие любого собеседника.

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Всегда будьте собой. Честность и искренность — главная визитная карточка. По словам артистки, чужие маски рано или поздно будут сорваны, поэтому важно оставаться естественным в любой ситуации. Ваша уникальность и неповторимость — это то, что действительно привлекает людей.

Умейте слушать. Люди любят говорить о себе, но постоянные монологи утомляют. Чтобы произвести хорошее впечатление, задавайте вопросы и проявляйте искренний интерес к собеседнику. Покажите, что он ценен и важен. Однако если диалог превращается в бесконечный монолог, умейте вежливо завершить общение.

Делайте комплименты по существу. Уместная похвала — мощный инструмент. Комплимент не обязательно должен касаться внешности: можно оценить качества человека, его умения или подход к делу. Например, фраза «вы умеете находить выход из любой сложной ситуации» создаёт доверительный климат и переводит общение на новый уровень.

Помните про свой образ. «Встречают по одёжке» — это правило работает всегда. Найдите стиль, в котором вам комфортно: классика, минимализм, спорт-шик или их умелое сочетание. Дополните образ деталями, аксессуарами и парфюмом — визуальная презентация помогает не затеряться на фоне других.

Заботьтесь о грамотной речи. Люди доверяют тем, кто умеет чётко и красиво излагать мысли. Если с этим есть проблемы, стоит заняться самообразованием или обратиться к педагогу. Читайте, расширяйте кругозор — интересный и приятный собеседник всегда подкупает, особенно если вы часто работаете с публикой.