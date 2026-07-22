Стало известно, сколько мужчин готовы признавать свои ошибки

В России 80% мужчин спокойно относятся к собственным ошибкам. Об этом «Газете.Ru» рассказал онлайн-сервис психологической поддержки «Ясно».

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39% россиян видят в ошибках инструмент для саморазвития, еще 21% считают промахи частью жизненного пути, а одна пятая готовы их признать только перед теми, кто заслужил их доверие.

43% опрошенных признались, что предпочитают скрывать свои слабости, у 31% они вызывают скорее негативное отношение, чем нейтральное или положительное.

32% мужчин считают, что демонстрация своих несовершенств делает их более человечными, а каждый четвертый уважает тех, кто способен открыто говорить о своих слабых сторонах. Однако 10% респондентов находят обсуждение недостатков бессмысленным, в то время как 8% видят в слабостях проблему, особенно если они начинают мешать жизни или достижению целей.

Аналитики рассказали, что большинство мужчин подходят к принятию решений рационально и предпочитают заранее продумывать свои действия. Каждый четвертый опрошенный сначала оценивает ситуацию с точки зрения принципов и обязательств перед другими людьми. При этом 22% стремятся в этом деле к перфекционизму и лишь 18% готовы отпустить контроль и действовать, импровизируя или полагаясь на интуицию.

Однако в ситуациях неопределенности мужчины реагируют иначе. Каждый четвертый признался, что сначала начинает паниковать и лишь затем постепенно находит решение проблемы. При этом 25% россиян говорят, что спокойно справляются с трудностями. Еще 23% предпочитают не концентрироваться на проблемах вовсе: 13% считают, что ситуация разрешится сама собой, а 10% их просто игнорируют.

Для большинства мужчин уважение окружающих остается важным. 68% россиян отметили, что общественное признание играет определенную роль в их жизни, но только 32% опрошенных подтвердили, что готовы его добиваться. Для 36% уважение является скорее следствием собственных действий и решений, при этом 29% и вовсе убеждены, что уважение переоценено и гораздо важнее оставаться независимыми от ожиданий окружающих.

Большинство мужчин предпочитают выражать привязанность через конкретные действия. Только 15% из них признались, что практически не демонстрируют свои чувства. При этом 28% стараются показать свое неравнодушие с помощью юмора и объятий, 22% стараются обеспечить близких всем необходимым. Отдельно представители мужского пола выделяют защиту как проявление чувств: 15% готовы защищать близких людей любой ценой, а 14% постоянно отстаивают их репутацию.