Невролог объяснил, что поможет развить эмоциональный интеллект

Развивать эмоциональный интеллект можно в любом возрасте, а способствует этому ведение дневника. Об этом рассказала "РГ" психотерапевт, врач-невролог и бизнес-психолог Екатерина Сергеева.

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«Когда мы переводим эмоцию в слова, активируется префронтальная кора мозга — зона рационального мышления, в результате — интенсивность переживания снижается», — пояснила она.

Кроме того, говорит Сергеева, дневник учит называть эмоции точно: не просто "мне плохо", а "я чувствую тревогу из-за неопределенности".

Психотерапевт также рекомендовала тренировать технику паузы. Она пояснила, что короткая остановка перед реакцией работает как "аварийный тормоз" для миндалевидного тела, отвечающего за импульсивные реакции. Таким образом, пауза в три-пять секунд дает время для осознанного ответа вместо автоматического.

Наконец, нужно учиться слушать, это развивает эмпатию — способность понимать другого человека изнутри, подчеркнула врач. Причем это важно делать с искренним интересом к собеседнику.

Сергеева уточнила, что мешает развитию эмоционального интеллекта привычка оправдываться, желание быть правым и страх выглядеть уязвимым. Так, например, с человеком, который хочет быть всегда правым, трудно выстроить настоящий диалог, а боязнь показаться слабым заставляет людей годами носить маску силы и компетентности, не позволяя себе ни признать ошибку, ни попросить о помощи.

«При этом уязвимость — не слабость, а основа подлинной связи с другими людьми и с самим собой», — сказала психотерапевт.

Она обратила внимание, что целенаправленная практика в течение нескольких месяцев способна заметно повысить уровень эмпатии, самоконтроля и социальной чуткости. Главное условие — регулярность и честность с самим собой.