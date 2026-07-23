Эксперт рассказал, как реально отдохнуть в свой отпуск

Многие приезжают после отпуска с чувством усталости из-за синдрома отличника: это явление, когда человек переносит свою привычку делать все на отлично из офиса в пляжную зону. В итоге отпуск планируется по часам, а человек не отдыхает, а только больше устает, рассказала «Газете.Ru» Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА

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«В основе этого синдрома лежит страх потерянного времени или FOMO (синдром упущенной выгоды). В отпуске он обостряется до предела: "Я здесь всего 10 дней, я обязан увидеть все, что можно, иначе деньги потрачены зря!" Мозг воспринимает отпуск как проект с дедлайном, где результатом является количество "галочек" в списке дел. А вот такие понятия, как релаксация, сон, просто "ничегонеделание", этот проект не предусматривает. В итоге вы не лечите стресс, а нарабатываете новый — от бесконечной спешки, очередей и необходимости постоянно принимать решения», — сообщила Шпагина.

По словам психолога, единственный вариант решения проблемы — отказ от перфекционизма в отдыхе.