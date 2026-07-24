Почему одиночество в толпе может быть опаснее изоляции

Для организма одиночество представляет серьезный физиологический стресс. При этом люди должны различать физическое пребывание в одиночестве и субъективное ощущение изоляции. Чем опасно одиночество для психики, рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

© Вечерняя Москва

Если человек находится среди тысяч людей, но не чувствует принадлежности и поддержки, мозг сталкивается с постоянным противоречием: вокруг есть люди, но нет эмоциональной связи. Именно это состояние может быть особенно болезненным, — отметила специалист.

Для мозга отсутствие эмоциональной поддержки — прямая угроза. Уровень кортизола растет, нарушается сон, растет тревожность, меняется аппетит и снижается способность восстанавливаться после нагрузок.

Помимо этого, гормон стресса влияет на дофаминовую и серотониновую системы. Именно они регулируют уровень мотивации и эмоционального равновесия человека, передает РИАМО.

В современном мире люди выбирают очень быстрый темп жизни, при котором многие стремятся сохранять круглосуточную продуктивность. Однако в долгосрочной перспективе эта цель может привести к тревоге и депрессии. Как этого избежать, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Артемия Сибирского.