Пять признаков скрытого абьюза в отношениях

При слове «абьюз» в голове возникают страшные картинки: семейные скандалы, драки, крики, битье посуды и им подобные. В таких ситуациях выход только один — бросать агрессора невзирая ни на что. Но реальная жизнь чуточку сложнее.

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Очень часто абьюз — это латентный вид психологического насилия. Еще чаще он маскируется под заботу и стабильность. Если внешне вы идеальная пара, но наедине с собой чувствуете себя опустошенной, вечно виноватой или глупой, вероятно, ваш супруг — абьюзер, который уничтожает вашу самооценку без скандалов.

Топ-5 верных указателей на скрытый абьюз

Абьюзивное отношение со стороны супруга может долго оставаться незамеченным, но уже за несколько месяцев, проведенных совместно, вы должны наблюдать сложившиеся тенденции. Если признаки, перечисленные ниже, есть в ваших отношениях, то ситуацию нужно спасать.

Обесценивание женщины под видом любви и заботы

Пассивный абьюзер никогда не сталкивается со своей жертвой в лоб в лоб, не критикует и не хамит. Его основное оружие — это легкая ирония, двусмысленные комплименты, саркастичные шутки. Такое ядовитое общение начинает подтачивать самооценку на корню. Психолог Ника Болзан приводит примеры:

«Предположим, вас повысили на работе, и вы сообщаете об этом своему мужчине. Вместо искренней радости вы слышите что-то вроде "Ты, конечно, молодец, но теперь тебе придется пахать без выходных. А как же быт? А что же твое здоровье?" Или вы покупаете новое платье, которое идеально вам подходит, но партнер замечает только то, что оно скрывает новые складки жира на вашем животе. Если вы включаетесь в игру, он просто отшучивается и говорит, что все "это любя"».

Газлайтинг

Особенность техники в том, что жертва абьюза начинает сомневаться в собственной памяти, восприятии реальности и здравом смысле. Например, вы точно помните, что вчера он обещал заехать за вами на работу в 18:00. И когда вы спрашиваете: «Почему ты не приехал?», он делает абсолютно покер-фейс и обвиняет вас в том, что вы что-то перепутали, слишком устали и забыли, или говорит, что такого не обещал. Наш мозг и так переполнен информацией, чтобы хранить в памяти такие мелочи, но если вы уверены в том, что он обещал, а он открещивается, то это и есть газлайтинг.

Игнор

Его можно условно разделить на ледяное молчание или сравнивание вас с пустым местом. Комментирует Ника:

«Если обычные пары решают конфликт диалогом или громким скандалом, то тихий абьюзер превращает агрессию в пассивную. Если ваши действия не вписываются в сценарий, созданный его в голове, он перестает с вами разговаривать, не отвечает на ваши сообщения или вовсе вас не замечает».

Конечно, ему приходится поддерживать диалог, но все ответы односложные и сквозь зубы. Если вы находитесь в одной комнате, он смотрит сквозь вас, утыкается в гаджеты или просто уходит в другое помещение. Это состояние может растянуться на неделю и больше. Его цель — чтобы вы поняли свою ошибку, признали и извинились чуть ли не на коленях. Для жертвы это пытка. Нормальная женщина хочет, чтобы в доме было комфортно и уютно. Поэтому она готова пойти на уступки, что, конечно же, зря.

Изолирующая забота

С этим признаком встречается большинство женщин. Когда вы познакомились со своим избранником, вероятно, он пытался оградить вас от всего и взять на себя полную ответственность и контроль над вашей жизнью. Опека могла проявляться по-разному: он встречал вас с работы, провожал на тренировку, следил за тем, что вы едите и с кем общаетесь.

Многие женщины увольняются с работы, потому что муж или будущий муж говорит, что сможет полностью финансово ее обеспечить. Но цель абьюзера в другом.

«Под видом гиперопеки он просто изолирует вас от окружающего мира. Более того, вы становитесь полностью зависимой от него. Через несколько месяцев, вероятно, уже растеряны все связи с подругами, нет связи с рабочим коллективом, нет собственного дохода, да и интересы пропадают», — добавляет психолог.

На тренировку нельзя — там на вас смотрят мужики. На работу нельзя — мало зарабатываете. Подруги — все страшные и дурные. Поэтому сиди дома и обустраивай быт. В итоге вы полностью от него зависите и теряете себя как личность.

Хроническое навязывание чувства долга

Прием отлично работает с неуверенными в себе девушками, с теми, кто действительно считает себя должной партнеру или с теми, кто не умеет выстраивать свои границы. В подобных отношениях слово «хочу» полностью заменяется на «надо». Ника Болзан приводит примеры:

«Предположим, вы сильно устали и не помыли вечером кастрюлю от супа. Это случайно увидел партнер. Он ничего вам не скажет, не обвинит, но начнет мыть ее сам, при этом демонстрируя великое терпение».

В таких ситуациях женщина начинает чувствовать себя виноватой. В следующий раз, как бы вы ни устали, вы все равно помоете эту кастрюлю. Постепенно, шаг за шагом, мелочь за мелочью, вы будете стараться делать все идеально, чтобы он, не дай бог, не заметил нигде пылинки. Кстати, чувство долга переносится и в постель. Ловили себя на мысли, что вы не хотите близости, но партнер настаивает, и вы соглашаетесь. Почему так происходит?

Вы боитесь его обидеть, вы не хотите скандала, вы переживаете, что он снова отстранится, и делаете все так, как хочет он, при этом полностью забывая о себе. Подстраиваясь под настроение партнера, вы никогда не наладите отношения.

Не стоит торопиться замуж за человека, которого вы плохо знаете. Если уже в первые месяцы совместного проживания до брака вы понимаете, что рядом с вами абьюзер, то разрывайте связи. Берегите себя, вы у себя одна. Если вы уже замужем за абьюзером, разговоры здесь, скорее всего, не помогут. Но кое-что сделать все-таки можно.

Как вернуть самооценку и обезопасить себя?

Тихий абьюз парадоксален словом «тихий». Он практически незаметный внешне, но внутри вы его чувствуете. И жить с таким человеком — это все равно, что всю жизнь травиться малыми дозами яда. Рано или поздно он вас убьет, либо вы настолько к нему привыкнете, что просто перестанете его замечать. Но здоровье все равно подкосится.

«Чаще всего женщины, проживающие с абьюзерами бок о бок в течение нескольких лет, впадают в депрессию. Они теряют интерес к жизни и живут автоматически: кухня, стирка, уборка, дети, навязанный секс, кухня — и все по новой», — комментирует психолог.

Что же делать, чтобы спасти себя из подобных отношений?

Называйте вещи своими именами. Не гиперопека, а абьюз. Не любит, а контролирует. Можно сколько угодно притворяться, что все нормально, но ваши ощущения вас не обманывают. Снимите розовые очки и посмотрите на все трезвым взглядом. Если каждый вечер наедине с любимым человеком вытягивает из вас силы и оставляет вас пустой — это большая проблема для вас. «Я рекомендую завести дневник ощущений, куда вы будете записывать все ситуации и свои чувства», — советует Ника. И, кстати, записывать, когда вы встречаетесь, во сколько, да и в принципе, что делали, тоже не помешает. Это поможет избежать газлайтинга.

Не гиперопека, а абьюз. Не любит, а контролирует. Можно сколько угодно притворяться, что все нормально, но ваши ощущения вас не обманывают. Снимите розовые очки и посмотрите на все трезвым взглядом. Если каждый вечер наедине с любимым человеком вытягивает из вас силы и оставляет вас пустой — это большая проблема для вас. «Я рекомендую завести дневник ощущений, куда вы будете записывать все ситуации и свои чувства», — советует Ника. И, кстати, записывать, когда вы встречаетесь, во сколько, да и в принципе, что делали, тоже не помешает. Это поможет избежать газлайтинга. Используйте слово «нет». Да, на первых порах это работать не будет. Если ваш абьюзер прожженный тип, то и на вторых тоже, но попытаться стоит. Выстройте свои границы, прям запишите их на бумаге. Если вы чего-то не позволяете, не позволяйте этого никогда и ни под каким предлогом. Граница, которая пошатнулась один раз, сдвигается полностью и уничтожается. Отказывайте абьюзеру без агрессии. В противном случае его форма поведения может перейти из пассивного абьюза в активный. Говорите прямо, что вам неприятно, что вы не хотите чего-то делать. Пусть обижается. Это неотъемлемая часть его манипуляций. Главное — отстоять свою точку зрения.

Да, на первых порах это работать не будет. Если ваш абьюзер прожженный тип, то и на вторых тоже, но попытаться стоит. Выстройте свои границы, прям запишите их на бумаге. Если вы чего-то не позволяете, не позволяйте этого никогда и ни под каким предлогом. Граница, которая пошатнулась один раз, сдвигается полностью и уничтожается. Отказывайте абьюзеру без агрессии. В противном случае его форма поведения может перейти из пассивного абьюза в активный. Говорите прямо, что вам неприятно, что вы не хотите чего-то делать. Пусть обижается. Это неотъемлемая часть его манипуляций. Главное — отстоять свою точку зрения. Найдите опору извне. Если муж или парень пытается вас изолировать и оставить вас наедине с собственной вашей неуверенностью, восстанавливайте социальные связи любыми способами. Предположим, он запрещает вам общаться с мужчинами. Здесь его хоть как-то можно понять. Ревность, конкуренция. Но общайтесь с женщинами. Верните подруг или найдите новых. Вернитесь к хобби, пойдите в спортзал, где нет мужчин. Например, на йогу или на какие-то типично женские танцы. Стройте карьеру, даже если не в офисе, но хотя бы из дома. У вас все равно будут коллеги.

Если вам совсем невмоготу, обратитесь к психологу. Врач не будет переворачивать ваш мозг, он просто поможет расставить все точки над i.

Абьюз в той или иной форме присутствует практически в каждой семье. Очень редко встречаются пары, которые действительно уважают друг друга. Именно уважение, а не любовь, в моем понимании, является фундаментом крепких отношений. Мужчина, который уважает женщину, никогда не позволит себе ее обесценивать, а женщина, которая уважает мужчину, никогда не даст ему лишний повод для ревности.

В любом случае в семейных отношениях должно быть легко и безопасно. Я не говорю про временные трудности, они есть у всех, но в общем с партнером должно быть легко. Вы должны хотеть быть рядом с ним. Если же ваша жизнь — это сплошные попытки ему угодить, и при этом он никогда не ценит то, что вы делаете, это — абьюз, который вас разрушит. Спасайтесь от таких мужчин и восстанавливайте себя.