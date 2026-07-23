Нейробиолог поделился способом увеличения интеллекта

При игре на инструментах мозг задействует максимальное количество отделов, что позволяет замедлить снижение когнитивных функций.

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Кроме того, увлечение способствует повышению интеллекта, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач, популяризатор науки Владимир Алипов.

«Из интересного, того, что проходит красной нитью через самые последние исследования — это занятия музыкой. Была одна такая работа, которая показала, что если человек на протяжении своей жизни учится игре на музыкальных инструментах, то это не только приводит к тому, что у него повышается немножко собственный интеллект, потом у него медленнее и с меньшей вероятностью наблюдается когнитивное снижение. Как гипотеза подразумевается, что само занятие требует вовлечение разных областей мозга. Одновременно это и моторные области, и зрение, и слух, и память. И всё это должно быть вместе, то есть это какие-то центры, отвечающие за ритм, за наше внутреннее чувство времени. Максимальная интеграция практически всего мозга, возможно, обладает таким терапевтическим [эффектом — прим. ГМ]».

Ранее психолог сообщила о росте числа случаев ранней деменции. Утрата нейропластичности мозга связана с нежеланием получать новые знания. При отсутствии интеллектуальной активности у человека также возникает риск ухудшения стрессоустойчивости. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-психосоматолог Екатерина Тур.