Семь приемов, которые помогут перестать молчать на совещаниях

Обычная история — вы всегда готовитесь к планеркам и совещаниям, продумываете идеи, ответы на сложные вопросы, всей душой болеете за команду и готовы ей помочь. Но наступает заветный миг обсуждения, но пока вы решаетесь и подбираете правильные слова, уже кто-то другой сказал свое предложение и получил одобрение руководства.

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Чаще всего женщины бывают в такой ситуации, потому что боятся, что их неправильно поймут, быть некомпетентными или услышать критику в свой адрес. О том, как натренировать уверенность и решиться говорить первой на собраниях, нам рассказала эксперт по коммуникации и голосу Вера Курлыкова.

Почему бывает страшно говорить на совещаниях

Страх точно не связан с отсутствием знаний, если вы занимаете свою должность, то знаете о ней достаточно, чтобы получать зарплату. Но внутри постоянно идет диалог о том, что ваша идея может быть банальной, неинтересной, ошибочной, поэтому выбирается лучшая и более безопасная стратегия — снова промолчать, как всегда. Вроде и можно было заговорить, но кто-то уже опередил.

Как утверждает Вера Курлыкова:

«Не существует такой волшебной таблетки, после которой страх проявляться исчезнет навсегда. Когда вы перестаете бороться с волнением и начинаете управлять своей речью, уверенность постепенно становится вашим естественным состоянием. Вот несколько простых приемов, которые помогают переключить внимание с переживаний на содержание разговора».

Подготовьте (выучите наизусть!) первую фразу заранее, потому что самое страшное — начать. Здесь не нужно изобретать велосипед, фразы обычные: «Я хотела бы добавить...», «У меня есть предложение...». Скажите их на автомате, не успев напугаться. После этого подключиться к разговору уже легче.

Говорите в первые минуты обсуждения, не ждите лучшего момента.

«Во время вашего долгого молчания идет не настройка, как вы думаете, а борьба с собой, со своей неуверенностью и нерешительностью, которая чаще бывает проиграна. С каждой минутой вам все сложнее начать. Наоборот, даже короткий комментарий в начале обсуждения помогает вам быстро влиться и уменьшает внутреннее напряжение», — подчеркивает эксперт.

Никогда не начинайте с оправданий, которые ослабляют вашу позицию, обесценивают идеи и мысли еще до того, как вы их озвучили. Забудьте такие фразы: «Я могу ошибаться...», «Это, наверное, неудачная идея...», «Я не уверена, но...». Переходите сразу к основной мысли, люди лучше усваивают информацию, если мы сначала отвечаем на вопрос «что?», а потом уже переходим к «почему?».

Замедляйте темп речи, не тараторьте, потому что это естественная реакция, если вы волнуетесь.

«Быстрый темп сразу покажет вашу неуверенность, при этом страдает дикция, потому что сложно произносить звуки правильно, окончания слов съедаются, нужные слова не успевают к вам приходить, появляется много речевого мусора. Когда голос звучит неуверенно, то и мысли сложнее понимать. Сделайте короткий вдох носом и долгий выдох ртом, и начинайте говорить спокойно и рассудительно», — советует Вера.

Не стремитесь говорить идеально, сейчас это вообще ненужный навык. Так вы отличаетесь от искусственного интеллекта. Перестаньте мысленно редактировать каждое предложение, выстраивать мысль, в диалоге это не главное. В живом обсуждении гораздо полезнее говорить, предлагать, спорить. В такие моменты сложно перфекционистам. Лучше это сделать на троечку, но сейчас, чем на отлично, но никогда.

Смотрите на тех, кто слушает, а таких нелегко найти на совещании. Найдите взглядом коллегу, с которым хорошо общаетесь, говорите ему. Будет хорошо, если есть еще люди, которые слушаю внимательно и даже кивают, встретьтесь взглядом и с ними. Чем их больше, тем легче вам снизить тревожность и говорить естественно.

Говорите, даже если немного волнуетесь, не ждите момента, когда страх исчезнет по мановению волшебной палочки.

«Так не работает. Запомните, волнуются абсолютно все и всегда: даже наш президент, который общается каждый час, Тони Роббинс, мотивирующий миллионную аудиторию. Уверенность приходит с практикой, с каждой успешной попыткой высказаться, даже самой корявой, на ваш взгляд. Тогда и волнение уменьшается в разы, с ним уже легко справиться в первые моменты вашей речи», — утверждает эксперт по коммуникации и голосу.

Спокойно воспринимайте ситуацию, если вас перебили. Не нужно сразу молчать и обижаться. Скажите фразу, которая спокойно вернет вам слово: «Позвольте, я закончу мысль» или «Сейчас завершу свою мысль и с удовольствием выслушаю вас». Они показывают ваше уважение к коллегам и усиливают ваш авторитет. Человека, расставившего личные границы уважают намного больше.