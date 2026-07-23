Кризисный психолог назвала причины выбора «удобных» партнеров

В отношения с менее привлекательным человеком вступают из-за страха отвержения и одиночества.

Такие романтические связи повышают самооценку, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Ангелина Сурина.

«В глубине человек боится, что его бросят. Это страх отвержения чаще всего. Человек менее симпатичный, вроде как и менее востребованный. Я в безопасности, что человек не будет мне изменять, не бросит. Ещё здесь чувство превосходства, я чувствую себя лучше, это ещё повышение самооценки. Здесь они идут вровень: низкая самооценка, страх отвержения. Тогда человек меньше тревожится, как раз-таки потому, что для него сильная травма — это жить с более успешным, симпатичным, ухоженным. Жить с более удобным — это менее тревожно, потому что это контролируемый процесс. Человек может не так любить, но может чувствовать именно состояние спокойствия».

Ранее психолог отметила, что «деторождение превращается в сложносочинённый проект».