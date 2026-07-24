Что такое «сонный развод» и как он спасает брак

Сегодня все больше пар по всему миру добровольно расстаются на ночь, чтобы сохранить близость. Этот феномен получил название «сонный развод (sleep divorce) — решение партнеров спать в разных кроватях или комнатах (но не из-за кризиса в отношениях, а ради качественного сна и отдыха). Пока одни видят в этом тревожный симптом, психологи все чаще говорят: иногда раздельный сон не убивает брак, а, напротив, спасает его от хронического недосыпа и взаимного раздражения. Как возник тренд sleep divorce, какие аргументы «за и «против — читайте в материале MIR24.TV.

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История тренда

Илья Волков, семейный психолог:

«Представление о том, что любящие супруги обязательно должны делить ложе — исторически, скажем так, довольно молодое изобретение. Вплоть до середины XIX века раздельные спальни были маркером не разлада, а высокого статуса. В аристократических домах Европы и в царских резиденциях у супругов были собственные покои: приватные опочивальни выполняли не только гигиеническую функцию, но и служили пространством для уединения, молитвы или работы. Совместная кровать считалась скорее вынужденной мерой для небогатых слоев населения. Ситуация кардинально изменилась в индустриальную эпоху, когда рост среднего класса и урбанизация породили культ нуклеарной семьи, а вместе с ним — идею супружеской кровати как символа единства и интимности».

В XX веке общая спальня стала почти сакральным местом, и любое отклонение от нее воспринималось как признак проблем в паре. Волна возврата к раздельному сну началась на Западе в 2010-х годах.

По данным американского Национального фонда сна, уже в 2013 году почти каждая четвертая пара в США предпочитала спать порознь, а опросы 2023 года показали, что эта цифра приблизилась к трети. Термин «сонный развод популяризовали глянцевые издания и знаменитости.

Например, голливудская актриса Камерон Диас в своей книге The Longevity Book открыто заявила, что отдельные спальни должны стать общественной нормой, потому что качественный сон напрямую влияет на здоровье и продолжительность жизни. Ее поддержали и другие селебрити, рассказавшие, что перестали мучиться от храпа партнера или конфликтов из-за сбитого режима. Тренд быстро перестал быть нишевым капризом звезд и проник в обычные дома.

Сегодня в США и Европе все чаще проектируют жилье с двумя мастер-спальнями, а девелоперы отмечают рост запросов на «двухозяйские» планировки именно от состоявшихся пар, а не от тех, кто снимает жилье с соседями.

Российская специфика: от коммуналок до модного веяния

В России путь к «сонному разводу оказался более долгим и во многом — противоположным западному. Если в Европе раздельный сон исторически был привилегией богатых, то в нашей стране совместный сон долгое время диктовался не столько романтикой, сколько бытовыми условиями. В крестьянских избах вся семья спала на печи или полатях, в советских коммуналках и малогабаритных «хрущевках сама возможность иметь отдельную спальню воспринималась как роскошь. Поэтому совместная кровать стала не просто символом близости, а еще и вынужденной нормой, от которой нельзя уйти, даже если партнер храпит или по естественной причине включает свет в три часа ночи.

«Перелом наметился лишь в последние пять-семь лет с ростом интереса к осознанному образу жизни и качеству сна, — говорит Илья Волков. — По данным опросов, проведенных аналитическими центрами в 2022-2023 годах, около 18-20% россиян из крупных городов допускают для себя вариант сна в разных комнатах с партнером, а примерно 12% уже практикуют его на постоянной или периодической основе. Примечательно, что инициаторами чаще выступают женщины, которые, согласно исследованиям, в среднем более чутко спят и сильнее страдают от храпа мужа».

В российских соцсетях тема «сонного развода регулярно вызывает бурные дискуссии: от «как можно спать врозь, если любишь до «это спасло наш брак.

Аргументы в пользу раздельного отдыха

Главный драйвер тренда — не остывшие чувства, а простая потребность в качественном сне. Хроническое недосыпание, как доказано многочисленными исследованиями, ведет к повышенной раздражительности, снижению когнитивных способностей, ослаблению иммунитета и даже к депрессии.

Когда двое людей пытаются спать в одной постели, они вступают в неосознанное противостояние биоритмов, привычек и физиологических особенностей.

Евгения Фондеркина, врач-сомнолог:

«Классический пример — храп, который превращает ночь в пытку для партнера. Но это лишь вершина айсберга, — объясняет врач-сомнолог Евгения Фондеркина. — У кого-то синдром «беспокойных ног, другой крутится во сне, третий предпочитает спать под теплым одеялом при открытом окне, а четвертый мерзнет даже в духоте. Добавим сюда разный график работы и любовь к гаджетам — и получим идеальный рецепт ночного конфликта».

Именно частые микроконфликты на почве сна становятся второй весомой причиной ухода в разные спальни. Исследования показывают, что пары, которые не высыпаются из-за привычек друг друга, гораздо чаще ссорятся по мелочам днем и демонстрируют более низкий уровень эмпатии. Раздельный сон в этом смысле работает как клапан, выпускающий пар: утром оба встают отдохнувшими. Психологи отмечают еще один важный аспект — сохранение личного пространства.

В современном мире, где многие пары совмещают и быт, и работу из дома, собственная спальня становится тем самым островком уединения, где можно восстановить границы и побыть наедине с собой. Это не бегство от партнера, а способ сохранить ресурсное состояние для самого партнерства.

Обратная сторона: когда расстояние становится пропастью

При всех очевидных плюсах «сонный развод несет риски, которые нельзя игнорировать. Главный из них — угасание спонтанной тактильности и интимности. Для многих пар постель остается не только местом для сна, но и пространством, где происходит значительная часть невербального общения: объятия перед сном и ночные прикосновения... Когда этот неструктурированный, живой контакт исчезает, отношения рискуют стать слишком «договорными, а близость — запланированной и механической.

«Если супруги просто расходятся по комнатам без обсуждения, как именно они будут поддерживать телесный контакт, тогда есть опасность, что через полгода они станут скорее добрыми соседями, чем нормальной парой. Формально все хорошо, но искра пропадает», — уверен Илья Волков.

Еще один риск: «сонный развод может маскировать более глубокие проблемы в отношениях. Например, когда партнер уходит спать отдельно, потому что не хочет решать вопрос собственного храпа (или не готов обсуждать накопившееся напряжение). Это, разумеется, не осознанный выбор, а уход от проблем. Такой шаг способен лишь отсрочить серьезный разговор.

Кроме того, существует социальный аспект: несмотря на популярность тренда, многие родственники и друзья до сих пор воспринимают раздельный сон как тревожный звонок. Постоянные вопросы: «У вас все в порядке? и осуждающие взгляды могут создавать дополнительное давление, заставляя оправдываться или сомневаться в правильности собственного решения.

Наконец, без должной рефлексии раздельный сон может стать первым шагом к полному эмоциональному отдалению, когда партнеры перестают даже разговаривать перед сном, ограничиваясь дежурным «спокойной ночи в мессенджере из соседней комнаты.

Как не навредить отношениям?

Эксперты сходится в главном: «сонный развод — это не панацея, а инструмент, эффективность которого полностью зависит от контекста и способа его применения. Некоторые настаивают на том, что качество сна — базовая физиологическая потребность, сопоставимая с едой и водой, и жертвовать ей ради устаревших представлений о «правильном браке как минимум нерационально. Другие подчеркивают, что безопасным «сонный развод» становится только при трех условиях.

Первое: обоюдное и искреннее согласие. Если один партнер чувствует себя отвергнутым, а второй продавливает решение, обида будет копиться. Второе: осознанная компенсация интимности. Речь не только о сексе, это могут быть вечерние объятия в постели одного из партнеров перед тем, как разойтись по комнатам, либо — совместный утренний кофе, а также тактильные паузы в течение дня. Третье: периодический пересмотр договоренностей. То, что работало в период вынашивания беременности или при остром стрессе, может перестать быть актуальным через год, и пара должна уметь гибко возвращаться к вопросу без страха и упреков.

Также отдельные спальни вовсе не означают затухания сексуальной жизни. Напротив, хорошо выспавшиеся люди обладают более высоким либидо и большей эмоциональной щедростью. Можно сказать, что «сонный развод» — зеркало зрелости современного брака. Он отражает постепенный отказ от идеи, что любовь измеряется квадратными метрами общего пространства, и переход к более сложной модели отношений, где ценность сна и личных границ не противостоит ценности близости, а дополняет ее.

Как и любой осознанный выбор, раздельный сон требует от партнеров разговора, честности и готовности вкладываться в отношения за пределами спальни. Если эти условия соблюдены, разные кровати становятся не символом расставания, а признаком внимания друг к другу. И, возможно, залогом гораздо более счастливого утра.