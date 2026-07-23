Психолог назвала главный фактор, который мешает восстановлению в отпуске

Некоторые люди жалуются на то, что за время отпуска они не успевают отдохнуть, заявила психолог Тереза Эспассандим. В разговоре с изданием Sapo она назвала главный фактор, который мешает восстановлению сил в этот период.

Эспассандим заявила, что полноценному отдыху препятствуют мысли о работе. Психолог призвала не думать о рабочих процессах, чтобы отпуск действительно удался. Она предупредила, что даже одного уведомления, сообщения или электронного письма порой достаточно, чтобы мозг немедленно вернулся в рабочий режим.

По мнению психолога, возможность отключиться от трудовой деятельности имеет принципиальное значение, поскольку способствует как психологическому, так и физиологическому восстановлению. Более того, у привычки полностью забыть о работе в отпуске есть отдаленные плюсы.

«Мы возвращаемся к работе с большей концентрацией, принимаем более взвешенные решения, реже откладываем выполнение задач, обладаем большей стрессоустойчивостью и реже вступаем в конфликты», — пояснила специалистка.

Ранее руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева заявила, что трудоголизм не является болезнью. По ее словам, именно поэтому такое состояние не требует лечения.