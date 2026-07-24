Платят за жилье и в кафе: почему девушки хотят быть «мамочками» в отношениях

Девушки из поколения зумеров готовы стать «мамочками» для своих парней: полностью обеспечивать, помогать в поиске работы и решать бытовые вопросы. Этот феномен пока более распространен на Западе, но не исключено, что в скором времени тенденция распространится и на другие страны. «Вечерняя Москва» обсудила с клиническим психологом Марианной Абравитовой, откуда у молодых девушек появилось желание полностью обеспечивать мужчин.

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По мнению специалиста, подобный сценарий в отношениях — не новая история, потому что мужчины-альфонсы и подростки, застрявшие в теле взрослого мужчины, существовали и раньше.

Особенно в мегаполисах и курортных странах всегда находились и находятся молодые и красивые мужчины, которые ищут себе женщину-«мамочку», закрывающую все их материальные потребности. Они буквально подпитываются от таких женщин, как от бензоколонки, — пояснила Абравитова.

Однако она подчеркнула, что молодые девушки соглашаются на такие отношения добровольно, а некоторые из них даже ищут их целенаправленно:

Поскольку сейчас молодое поколение в большинстве своем индивидуалисты, а женщины набирают силу и играют не последнюю роль в обществе, они пересматривают свои приоритеты: меньшинство теперь хочет иметь детей и вступать в брак, их больше интересует собственный комфорт, реализация и достижение целей. Но при этом у них неосознанно остается стремление к материнству (иногда авторитарного характера), и они ищут мужчин, готовых жить за счет женщины, чтобы закрыть эту потребность в воспитании.

Как правило, в таких отношениях комфортно чувствуют себя те девушки, которые не стремятся получать подарки и ухаживания, отметила эксперт.

Психология каждого человека разная, поэтому не каждая женщина ждет от партнера ухаживаний, цветов и украшений. У женщин, которые нацелены стать «мамочкой» для партнера, другие потребности — они хотят контролировать, доминировать и чувствовать, что мужчина снизу, а она наверху. По этой причине им не сложно самой закрыть все свои и даже его «хотелки»: одежду, украшения, подарки, путешествия. Хотя в самом начале отношений даже те мужчины, что ищут обеспеченную женщину, готовы дарить ей подарки и устраивать красивые свидания, — сказала врач.

Поэтому подобный формат отношений может быть вполне удобен для обоих партнеров. Они гармонично существуют вдвоем, заключила Абравитова.

Также психологи пришли к выводу, что мужчины способны любить свою бывшую женщину всю жизнь. У 60 процентов парней есть «та самая», после которой ни одни отношения уже не кажутся такими яркими. Так ли это на самом деле и можно ли построить здоровые отношения с таким партнером, «Вечерняя Москва» узнавала у специалиста.