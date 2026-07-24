Психолог перечислила типы сепарации от родителей

Среди них эмоциональная, функциональная, аттитюдная, конфликтологическая.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Есть четыре вида сепарации. Первая — эмоциональная. Это когда у человека во взрослом возрасте отсутствует желание быть хорошим перед родителем и искать родительского одобрения. Дальше — функциональная сепарация. Это когда человек способен сам принимать решения, какие ему нужно, не оглядываясь на мнение своей семьи. Аттитюдная — это еще более глубокий слой. Когда ты позволяешь себе иметь иную точку зрения. То есть не поддерживать родителей в каких-то их взглядах, но при этом не быть с ними в жёстком конфликте. Когда мы говорим о сепарации, открытых неразрешённых конфликтов с родителями у нас нет. Каким бы ни было детство. Мы находим такую точку опоры, где мы в родителях видим человека, к которому относимся с уважением и не более чем. И конфликтологическая — это когда с родителями нет тлеющих конфликтов».

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