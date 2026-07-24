Мужчины и женщины назвали самые странные и мерзкие фетиши

Пользователи форума Reddit назвали фетиши, которые считают самыми странным и мерзкими. Своим опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Многие люди рассказали, что им кажутся странными и даже отталкивающими многие сексуальные практики, которые стали популярны в последнее время.

«Мой бывший парень помочился на меня. Вот так он признался мне в своем фетише», — ForwardZucchini6520, пользовательница Reddit

«Фетиш на облизывание подмышек. Не понимаю, в чем прикол!» — ExistentialistAF, пользователь Reddit

Одна женщина призналась, что считает самыми странными фетиши, связанные с животными.

«Моя подруга работала оператором секс-услуг по телефону, и у нее был постоянный клиент, который обожал лягушек. Лягушки на ее теле. Ей приходилось говорить что-то вроде: "Две крошечные лягушки прыгают по моей обнаженной груди. Одна запрыгнула мне на живот!"» — likenaga, пользовательница Reddit

А другой мужчина отметил, что странные фетиши не всегда связаны с сексом как таковым.

«Мой приятель рассказал мне, что однажды в Нью-Йорке к нему на улице подошел мужчина и спросил, не согласится ли он, цитирую: «Забросать его задницу бейсбольными мячами за 100 долларов». Мой друг едва не согласился, потому что 100 долларов есть 100 долларов. Отказался он из страха, что в конечном итоге превратится в бейсболиста в кожаном костюме», — ADeformedPoolboy, пользователь Reddit

Ранее сексолог Джиджи Энгл объяснила причины популярности тренда на порно с лизанием подмышек. По ее словам, людей возбуждают солоноватый вкус пота и запах тела.