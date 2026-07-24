Женщины стали чаще страдать СДВГ: с чем это связано и как предотвратить

Российские женщины в возрасте от 20 до 40 лет стали чаще сталкиваться с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) из-за постоянного скроллинга социальных сетей и стресса. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, так ли это на самом деле, насколько это опасно и как это можно предупредить.

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СДВГ или нечто другое?

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что истинный синдром дефицита внимания и гиперактивности имеет генетическое обоснование и проявляется с детства. А женщины от 20 до 40 лет сталкиваются с СДВГ-подобным синдромом, который связан с истощением когнитивного резерва. Его провоцирует хроническая перегрузка нервной системы. В этом состоянии симптомы действительно напоминают классический СДВГ:

дофаминовая зависимость;

провалы в памяти;

гиперактивность мыслей;

невнимательность;

рассредоточенность.

Это состояние негативно влияет на повседневную жизнь. Женщина не просто забывает ключи от дома или рабочий пропуск, а страдает от фрагментации личности. Она уже не может полноценно посвятить себя одному делу и постоянно отвлекается на другие задачи. Например, при просмотре фильма скроллит ленту новостей или социальные сети или на работе постоянно переключается в браузере с одной вкладки на другую. Это приводит к тому, что ни одна задача полноценно не решается к концу дня, — пояснила эксперт.

Со временем женщина впадает в дофаминовую яму и сталкивается с обесцениванием собственных достижений, предупредила Абравитова:

Постоянное сравнение с другими людьми в социальных сетях порождает самокритику, апатию и лишает мотивации. Женщине кажется, что она не успевает за другими, хотя у каждого индивидуальный путь, который может отличаться от того, что показывают в социальных сетях. Так возникает социальная усталость, вслед за которой привычное живое общение перестает приносить удовольствие. Оно кажется не таким динамичным и интересным, потому что мозг привыкает к клиповой подаче информации и требует ускоренных разговоров.

Что делать, чтобы справиться с этим состоянием

Психолог предупредила, что самозапрет на просмотр социальных сетей не исправит ситуацию. Здесь важно перепрограммировать мозг, для этого необходимо придерживаться следующих правил:

выбирать три основные задачи, которые необходимо успеть выполнить сегодня, а остальные оставить на следующий день — потому что СДВГ-подобный мозг боится большого количества задач;

изменить цветное оформление в телефоне на черно-белое — это сделает скроллинг скучным для мозга;

использовать технику дыхания — если женщина чувствует, что снова погружается в скроллинг социальных сетей, не нужно ругать себя, стоит прерваться и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов.

Можно ли полностью предотвратить

Также Абравитова рассказала, что этого состояния можно избежать. Поскольку мы живем в эпоху информационного шума, важно убрать все триггеры, которые могут спровоцировать симптомы СДВГ. Для этого нужно:

отключить все уведомления (кроме важных);

создать периоды тишины (например, полчаса после пробуждения и перед сном проводить без телефона);

выбирать активный отдых (тем, кто работает в офисе);

выбирать пассивный отдых (для тех, у кого работа связана с физической активностью).

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