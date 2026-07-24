Ученые раскрыли секрет удачной анкеты на сайте знакомств

Исследование, опубликованное в журнале Current Psychology, показывает — секрет привлекательного профиля на сайте знакомств кроется в балансе. Слишком мало информации о себе — и человек кажется незаинтересованным или скрытным. Слишком много — и это выглядит подозрительно, а заодно перегружает читателя лишними подробностями. Лучше всего сработал средний объем информации — не слишком мало, но и без избыточных откровений.

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Почему это вообще важно

Мы строим отношения через общение — мысли, чувства и истории, которыми делимся, превращают незнакомцев в знакомых. Онлайн-знакомства работают по той же логике. Профиль на сайте — это первое впечатление о человеке, и часто именно оно решает, захочет ли потенциальный партнёр вообще начать переписку.

Более ранние работы уже показывали — люди, которые рассказывают о себе больше, обычно кажутся окружающим доброжелательнее, дружелюбнее и надежнее. В контексте знакомств подробный профиль ещё и выглядит искреннее, чем чересчур отполированный и тщательно отредактированный. Но, как выяснилось, избыток откровенности вредит не меньше, чем ее нехватка.

Как искали идеальный профиль

Фото: телеканал «Наука»

Чтобы разобраться, как объем личной информации в профиле влияет на привлекательность, исследователи провели три отдельных эксперимента.

В первом участники сравнивали три версии одного и того же профиля — с низким, средним и высоким уровнем раскрытия личных данных. Они оценивали, насколько привлекательным кажется человек, какие цели в отношениях у него читаются, а затем даже писали ему сообщение — чтобы проверить, насколько реален их интерес на практике.

Оказалось, что участники явно предпочитали профили со средним уровнем деталей. Чем больше информации указывал человек, тем более привлекательным он казался в социальном смысле — например, как потенциальный партнер или будущий родитель, — хотя на физическую или сексуальную привлекательность это никак не влияло. При этом чем подробнее был профиль, тем сильнее он читался как знак серьезных, долгосрочных намерений, а не желания случайной связи.

Во втором эксперименте участники видели только один профиль, без сравнения с другими, а затем участвовали в короткой пятиминутной переписке с «владельцем профиля» — на самом деле это был исследователь, который следовал заранее подготовленному сценарию. Так проверяли, сохраняется ли первое впечатление после реального общения.

Результат подтвердил ту же закономерность — умеренная откровенность создавала впечатление большей нацеленности на долгосрочные отношения и меньшего интереса к случайным связям по сравнению с теми, кто писал о себе совсем мало. И что важно, это первое впечатление никуда не исчезало даже после короткого онлайн-разговора.

Когда прямота побеждает баланс

В третьем эксперименте ученые проверили, способно ли прямое заявление о своих намерениях перевесить сигналы, которые посылает сам объем личной информации. Участники смотрели на профили с низким, средним и высоким уровнем откровенности, но теперь в каждом четко указывалась цель — либо долгосрочные отношения, либо что-то более легкое и краткосрочное.

Высокий уровень откровенности внезапно стал сигналом искренности и готовности к близости — подробный профиль как бы нейтрализовал тревожный сигнал вроде «человек ищет несерьезных отношений». Профили с заявленным желанием долгосрочных отношений все равно оставались самыми популярными в целом, но именно высокая степень откровенности неожиданно сыграла на руку тем, кто открыто искал что-то краткосрочное.

По словам авторов, результаты исследования могут пригодиться не только пользователям, но и разработчикам приложений для знакомств. Например, они помогут создавать подсказки, которые будут побуждать пользователей заполнять профили более сбалансированно, а не оставлять пустые анкеты или, наоборот, перегружать их лишними подробностями.