Психолог дал советы, как укрепить связь с собеседником

Психолог Родион Чепалов в рубрике «Теперь вы знаете» дал советы, как укрепить связь с собеседником.

«Безопасно усиливают связь следующие приёмы. Первый — искреннее любопытство: задавать вопросы не как на собеседовании, а развивать ответ. Второй — умеренное взаимное самораскрытие: «Я тоже волновался перед сменой работы». Третий — конкретная поддержка: «Я вижу, что тебе сейчас непросто», — сказал эксперт.

Не обрушивайте на собеседника всю автобиографию и детские травмы на первом же ужине. Начните с умеренно личного. Не критикуйте и не обесценивайте то, что услышали.