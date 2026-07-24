Мужчины и женщины рассказали, как выбирают подарки

ТАСС, 24 июля. Более 70% россиян положительно относятся к вишлистам и готовы дарить подарки строго по списку пожеланий. Об этом свидетельствуют результаты опроса социальной сети "Одноклассники" и сервиса "Новости Mail".

Как показал опрос, подготовка к поздравлениям у большинства начинается заблаговременно: 63% респондентов приобретают подарки за несколько недель до торжества, еще 30% - за два-три дня. Таким образом, около 93% опрошенных стремятся избегать импульсивных покупок.

52% россиян назвали выбор подарка приятной заботой, а не обязанностью. При этом практичность остается одним из ключевых критериев: 60% опрошенных хотели бы получать полезные в быту вещи, 23% предпочитают денежные подарки, еще 13% отдают предпочтение впечатлениям.

Большинство респондентов придерживаются умеренного бюджета: 48% тратят на подарок от 1 до 5 тыс. рублей, 31% - от 5 до 15 тыс. рублей.

В ходе исследования также были выявлены региональные особенности дарения. В Северо-Западном федеральном округе реже дарят деньги, - здесь больше ценят сам жест и чаще ожидают презент в формате совместного времяпрепровождения. В Северо-Кавказском округе более половины свадебных подарков составляют денежные суммы, а на 23 февраля в качестве подарка часто выбирают парфюм. Почти 40% респондентов из Центрального федерального округа не дарят друг другу региональную продукцию, но хотят получить гаджеты. На Урале чаще других дарят подарки без повода, особо здесь ценится красивая упаковка. В Сибири сладости под елку кладут чаще, чем в других округах. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки ручной работы и чаще других дарят их на новоселье. В Приволжском федеральном округе выше всего ценятся практичные и полезные подарки.

В опросе приняли участие более 13 тыс. респондентов из более чем 50 регионов страны.​​​​​​