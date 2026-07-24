Психологи выяснили, что недовольство ростом разжигает ревность
Новое исследование показало международной группы ученых показало, что субъективное восприятие собственного роста влияет на поведение человека гораздо сильнее, чем его фактический рост. Люди, недовольные своими данными, чаще испытывают зависть к сверстникам своего пола, ревнуют и стремятся к острому соперничеству. Это справедливо как для мужчин, так и для женщин. Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.
Какие эмоции вызывает недовольство ростом
Высокий рост давно считается социальным преимуществом — исследователи не раз подтверждали, что рослые люди воспринимаются окружающими как более привлекательные, доминантные и компетентные. Они чаще получают руководящие должности и побеждают на выборах. Однако, как отмечают авторы работы Дэниел Талбот из Австралийского католического университета и Питер Джонасон из Варшавского университета экономики и гуманитарных наук, прежние научные работы были сосредоточены исключительно на физических параметрах, упуская из виду психологический аспект — а именно то, как сам человек относится к своему росту.
В ходе исследования специалисты опросили 302 взрослых респондентов, 63% из которых составили мужчины. Участники выполняли психологические тесты на определение уровня внутриполовой конкуренции. Для этого им предлагалось оценить, как они относятся к нескольким утверждениям, таким как «Я склонен искать негативные черты у привлекательных представителей моего пола» и «Мне не нравятся очень амбициозные люди моего пола».
Эти оценки позволяют измерить три ключевые эмоции:
- ревность (стремление защитить то, что уже есть),
- зависть (желание обладать чужими благами).
- конкурентоспособность (убежденность в собственном превосходстве).
Одновременно респонденты сообщали свой реальный рост и указывали, насколько они хотели бы быть выше и удовлетворены ли своей высотой.
Что удалось выяснить
Результаты подтвердили известный ранее факт: мужчины невысокого роста действительно более ревнивы, завистливы и склонны к соперничеству с другими мужчинами. Однако ключевое открытие заключается в другом. Когда ученые проанализировали так называемые «психологические показатели роста», картина изменилась: и мужчины, и женщины, которые хотели бы быть выше, демонстрировали повышенный уровень ревности, зависти и конкуренции — независимо от своих реальных антропометрических данных.
При этом если у мужчин связь между низким ростом и внутриполовой конкуренцией прослеживается четко, то у женщин физический рост сам по себе не предсказывал уровень зависти или соперничества. Зато желание быть выше становилось для женщин гораздо более значимым фактором конкурентного поведения. Фактический рост и неудовлетворенность им тесно взаимосвязаны: люди невысокого роста, которые особенно им недовольны, проявляют наибольшую ревность и соперничество.
«Очевидно, что внутриполовая конкуренция определяется не только ростом, но и сочетанием роста с тем, как человек относится к своему росту», — подчеркивают Талбот и Джонасон.