Исследование 66 стран показало, что объединяет самые счастливые общества

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Positive Psychology, показывает — коллективное счастье нации зависит не столько от стремления людей к личному удовольствию, сколько от того, насколько общество умеет создавать поддерживающую среду друг для друга.

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Автор работы Эва Паликот из лаборатории макропсихологии Института психологии Польской академии наук отмечает — личное и коллективное благополучие часто расходятся.

«Большая часть предыдущих исследований была сосредоточена на том, что делает отдельных людей счастливыми и удовлетворёнными, — говорит она. — Гораздо меньше известно о том, что делает счастливыми целые общества».

Два разных пути к счастью

То, что радует конкретного человека, не всегда делает счастливым общество в целом, и наоборот. Например, выражение негативных эмоций помогает снять личный стресс, но если так поступают все вокруг, общий настрой нации только ухудшается. Так же и с толерантностью — сама по себе она не всегда прибавляет счастья конкретному толерантному человеку, зато жизнь среди толерантных людей заметно повышает общий уровень счастья.

Авторы выделили два возможных пути к национальному благополучию — индивидуалистический, где счастье общества складывается из личного счастья каждого, и коммунитарный, где общество само создает среду, в которой люди поддерживают друг друга.

Как проверяли гипотезу

Чтобы разобраться, исследователи проанализировали данные Всемирного исследования ценностей — крупного международного проекта с участием 97 220 человек из 66 стран. Ученые измеряли счастье как эмоциональное состояние и отдельно удовлетворенность жизнью как более рациональную оценку своих жизненных обстоятельств.

Проанализировав больше 200 социальных и психологических показателей с помощью сложных статистических моделей, авторы выявили 56 факторов, значимо связанных со счастьем, а затем свели их к пяти более широким категориям.

Пять факторов счастья нации

Первый — свобода и равные права для всех, включая меньшинства. Здесь работает почти исключительно коммунитарный путь — сама борьба за равенство не обязательно делает активиста счастливее, зато жизнь в инклюзивном обществе повышает счастье всех вокруг.

Второй фактор — ценности Просвещения, наука, права человека, демократия. Он работает сразу по обоим направлениям, принося пользу и лично человеку, и обществу в целом.

Третий и четвертый факторы — удовлетворение базовых потребностей (еда, жилье, здравоохранение) и доверие к институтам вроде полиции и судов — работают преимущественно индивидуалистическим путем, повышая личное счастье, но не обязательно создавая более счастливую среду для остальных.

Когда близкие связи вредят обществу

Пятый фактор — крепкие связи внутри своей группы — повел себя неожиданно.

«Одним из самых удивительных результатов стало то, что некоторые механизмы действуют в противоположных направлениях на индивидуальном и общественном уровнях», — говорит Паликот.

Ощущение тесной связи со своим районом делает счастливее конкретного человека, но общества, где такие локальные связи особенно сильны, в среднем оказываются менее счастливыми. Вероятно, чрезмерная привязанность к своим может порождать недоверие к чужакам, что вредит благополучию всей нации.

Что важнее для государственной политики

«Мы обнаружили, что механизмы, создающие социальную среду, приносящую пользу другим людям, лучше объясняют различия в уровне счастья между обществами, чем механизмы, ориентированные только на индивидуальное счастье», — объясняет Паликот.

По ее словам, политика, направленная на построение открытых и справедливых обществ, способна повлиять на общий уровень счастья сильнее, чем меры, нацеленные исключительно на отдельных граждан.