Эксперт рассказал, как ИИ может усилить негативные черты характера

Нейросети могут усиливать негативные черты характера пользователя, в том числе эгоизм, тщеславие и агрессивность. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС клинический психолог психоневрологического диспансера Надымской центральной районной больницы ЯНАО Алексей Турнаев.

"Нейросеть склонна потакать людям. Если человек имеет дезадаптивные качества, может быть, даже психопатические элементы, то нейросеть может помочь сделать его более тщеславным, более эгоистичным, более демонстративным, жаждущим признания, более подозрительным и, может быть, даже агрессивным", - сказал он.

Психолог сравнил взаимодействие с искусственным интеллектом с обращением к зеркалу, которое многократно усиливает уже имеющиеся у человека установки, интересы и модели поведения. При деструктивных запросах ИИ также способен поддерживать и закреплять негативное поведение. Турнаев отметил, что оценивать влияние такого общения следует по изменениям в жизни человека: поводом для обращения за профессиональной помощью могут стать разрыв социальных связей, усиление агрессивности и преобладание негативных эмоций.