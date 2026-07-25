Мужчины и женщины рассказали, как относятся к брачному договору

Больше половины российских пар - 57% - никогда не обсуждали с партнером, кому достанется квартира в случае развода или расставания. Об этом говорится в материалах аналитического центра ГК "Гранель" по результатам совместного исследования с ИЦ "Позиция", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Больше половины россиян (57%) никогда не обсуждали с партнером, кому достанется квартира в случае развода или расставания. Еще 18% признаются, что затрагивали этот вопрос лишь в общих чертах, и только 12% заранее детально обсудили вопрос раздела имущества", - отмечается в материалах.

Отмечается, что 37% респондентов считают предложение заключить брачный договор проявлением недоверия, а каждый четвертый россиянин (25%) называет его оскорбительным. Положительно брачный договор воспринимают лишь 11% опрошенных, еще 26% готовы рассмотреть его, но только при условии, что документ будет учитывать их интересы.

"Получается, что большинство семей готовы взять на себя долгосрочные финансовые обязательства, но не готовы заранее определить правила на случай непредвиденной ситуации. Между тем именно такие договоренности позволяют защитить интересы обеих сторон и избежать серьезных конфликтов в будущем", - отмечают аналитики ГК "Гранель".

Исследование проводилось в июле, в нем приняли участие 1 727 респондентов в возрасте от 18 лет (53% - мужчины, 47% - женщины).