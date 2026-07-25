Отпуск вместе или порознь: какой вариант лучше влияет на отношения

Исследование дейтинг-сервиса Mamba показало, что каждая шестая россиянка готова уехать в отпуск без партнера. При этом они не согласны отпустить мужчину отдыхать одних. Среди опрошенных мужчин такой позиции придерживаются вдвое меньше респондентов — всего восемь процентов. При раздельном отпуске женщины испытывают ревность, а почти каждую третью россиянку обижает решение партнера отдохнуть отдельно, сообщает ТАСС. Стоит ли проводить отпуск порознь и чем это может обернуться для отношений, «Вечерней Москве» рассказал клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

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По его словам, если в паре установились хорошие отношения, то лучше всего провести отпуск вместе. Но даже если в союзе возникли проблемы и недопонимания, то время отдыха можно использовать, чтобы это наладить.

В то же время практика показывает, что проблемы, которые накопились в отношениях, в отпуске часто обостряются. Дело в том, что в обычной жизни люди видят друг друга несколько часов вечером и какое-то время в выходные. В отпуске же они находятся вместе круглосуточно. И все те проблемы, которые замалчивались, откладывались — начинают всплывать, — объяснил психолог.

С другой стороны, если отдыхать вместе и настроиться на конструктивный диалог, поиск путей решения, то проблемы можно преодолеть. А в здоровых и гармоничных отношениях людям должно хотеться отдыхать вместе — обратная ситуация становится мощным сигналом больших проблем в паре.

Проблема между ними: они хотят быть с подругой или другом, одни, с кем угодно, но не вместе. Это указывает на то, что в отношениях все не слава Богу, — указал эксперт.

Если ситуация сложилась так, что отдых проходит все же раздельно (например, кому-то из пары не удалось взять отпуск на те же даты, что и его партнеру, или же одна из сторон настояла на раздельном отдыхе), то отпуск проявит те качества, которые в человеке уже есть.

Если человек был склонен к измене, то у него будет больше вариантов это осуществить. Если такой склонности нет, то ничего не произойдет. Отпуск может пройти по-разному — в зависимости от самого человека, — отметил собеседник «ВМ».

Он добавил, что мужчина, вероятнее, с большим спокойствием согласится на то, что его спутница жизни поедет в отпуск с подругой, особенно если знает, что та ведет себя прилично и адекватно.

Если его партнерша поедет в отпуск одна, мужчина будет переживать сильнее. С подругой будто бы спокойнее — ей нужно уделять время, к тому же она станет скорее помехой, а не помощью в каких-то эротических приключениях: она может рассказать о случившемся или же привлекать к себе внимание противоположного пола. Проявиться в человеке может все что угодно — в зависимости от того, на что он настроен. Возможно, в раздельном отпуске мужчина или женщина будет просто загорать, купаться и читать книги, а может, все пойдет и иначе, — заключил Денисов-Мельников.

Нередко люди возвращаются из отпуска с чувством, будто вовсе не отдыхали. Остается та же тяжесть, что была до поездки. Почему двух недель у моря недостаточно, чтобы вылечить выгорание, и что с этим делать, выясняла «Вечерняя Москва».