Психолог объяснил, чем опасно отсутствие сепарации

Нарушения пищевого поведения часто возникают у людей, которые не смогли стать полностью самостоятельными.

Речь идёт об эмоциональной, материальной или духовной независимости. Кроме того, трудности могут возникнуть в отношениях с партнёром и с финансами. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Несепарированность ярче всего бьёт по трём сферам человека. Это отношения с телом: очень часто у людей развивается нарушение пищевого поведения. Это развитие очень странных межполовых отношений между партнёрами. И это периодическая или постоянная финансовая нестабильность, какие-то потери денег, неустойчивость в финансовой сфере, а иногда просто невозможность достаточное количество денег заработать. Это не всегда работает как комбо: и то, и другое, и третье. У нас бывают разные степени сепарации. В зависимости от того, какие стадии сепарации не пройдены, там и будет сбоить. Практически у 99,9%, у которых есть проблемы с весом, там всегда есть проблемы с сепарацией. Сепарация — это разделение, жизнеобразующий процесс по приобретению самостоятельности и независимости в трёх сферах: эмоциональная, материальная и духовная. То есть несепарированность — это тогда, когда человек не имеет свободы от детско-родительских отношений».

Ранее Соловьёва перечислила типы сепарации от родителей.