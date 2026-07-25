Почему споры редко меняют чужое мнение

Кажется, что в споре побеждает тот, у кого сильнее аргументы. Но на практике все часто происходит наоборот. Чем настойчивее человек доказывает свою правоту, тем сильнее собеседник начинает защищать свою позицию. Эту особенность люди заметили еще несколько веков назад.

Французский философ, математик и физик Блез Паскаль еще в XVII веке сформулировал мысль, которая до сих пор не потеряла актуальности. Он считал, что, прежде чем убеждать человека, нужно посмотреть на ситуацию его глазами, отмечает автор канала «Просто о жизни и воспитании».

«Людей, как правило, лучше убеждать исходя из аргументов, к которым они пришли сами, чем навязывать свои мысли», — писал Паскаль.

Смысл этого подхода довольно простой. Не стоит с первых минут разговора говорить человеку, что он ошибается. Гораздо полезнее сначала признать, что в его словах есть рациональное зерно. Когда собеседник чувствует, что его услышали, он перестает обороняться и гораздо спокойнее относится к другой точке зрения.

Современные психологи говорят примерно о том же. Профессор психологии Техасского университета Арт Маркман объясняет, что лучший способ повлиять на мнение человека — сначала показать уважение к его позиции.

«Если вы хотите изменить чье-то мнение, сначала дайте человеку понять, что он в чем-то прав. Это помогает ему почувствовать себя в безопасности и делает более открытым для новой идеи», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, если начать разговор с критики, человек почти автоматически займет оборонительную позицию. Вместо того чтобы задуматься над вашими доводами, он будет искать аргументы в защиту своей точки зрения. А вот когда разговор начинается с согласия хотя бы в одном вопросе, атмосфера становится гораздо спокойнее, и обсуждение перестает превращаться в спор.

Этому есть и научное объяснение. В психологии существует понятие «устойчивость убеждений» (belief perseverance). Оно описывает склонность людей держаться за свои взгляды даже тогда, когда появляются факты, которые им противоречат. Именно поэтому попытки «переубедить любой ценой» чаще заканчиваются не успехом, а еще большим сопротивлением.

Получается, секрет Паскаля вовсе не в хитрой манипуляции. Скорее, это умение проявить уважение к человеку. Когда собеседник чувствует, что его мнение не высмеивают и не обесценивают, ему проще посмотреть на ситуацию шире и самостоятельно прийти к новым выводам.

Возможно, именно поэтому совет, которому уже больше 350 лет, до сих пор работает. Иногда, чтобы быть услышанным, нужно сначала самому научиться слушать.

Ранее психолог Юлия Белкина рассказала, как контролировать эмоции. Специалист подчеркнула, что они могут стать разрушающим механизмом для ментального и физического здоровья человека, писал «ГлагоL».