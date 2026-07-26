Психолог объяснил, как отличить заботу от контроля

Забота считается одним из верных признаков любви. Человек хочет, чтобы избраннику было хорошо, старается его защитить, порадовать. Правда, порой некоторые под видом заботы маскируют стремление к контролю. Как отличить одно от другого? Подразумевает ли забота о другом самопожертвование? И как вообще правильно заботиться о любимом человеке? Об этом и о многом другом мы и поговорили с кризисным психологом Натальей Рачковской.

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Тревожный момент

– Для некоторых понятие заботы – это что-то из далёкого детства, ассоциирующееся с бабушкой. Всегда стремящейся накормить и одеть потеплее. Что такое на самом деле заботиться о другом?

– Забота – это когда мы пытаемся удовлетворить потребности другого человека. Ключевое слово здесь «потребность». То есть не свои представления о его потребностях, а именно то, что ему действительно сейчас нужно.

Вот бабушка, укутывающая внука, действует из своей тревоги. Ей кажется, что внук замёрзнет. И в этот момент она заботится не о внуке, а о себе. Ей дискомфортно от собственной тревоги. Для того, чтобы утихомирить её, она старается максимально укутать внука. Но она в этот момент не прислушивается к его потребностям. Ему, может быть, очень жарко, неудобно. Допустим, шарф, который в представлении бабушки самый тёплый, очень колючий.

Взрослая, зрелая забота – это когда мы эмпатически прислушиваемся к тому, что хочет, что чувствует другой человек. Либо прямо спрашиваем, либо как-то реагируем на его невербальные сигналы.

То есть мы воспринимаем его как отдельную личность со своими желаниями, со своей волей, своими вкусами и т.д.

– В каком случае забота превращается в контроль?

– Когда мы не стремимся удовлетворить потребности человека, а заботимся о себе, своём эмоциональном состоянии. Как та бабушка.

Ещё один признак контроля – присутствие каких-то условий. Ты за то, что я для тебя делаю, взамен должен: любить меня, быть благодарным, вести себя определённым образом, ну и так далее.

Через контроль мы пытаемся управлять жизнью, реальностью, эмоциональным состоянием другого человека. Через удовлетворение каких-то его нужд, которые мы себе придумали. Например, бывает такое, что один взрослый партнёр для другого взрослого партнёра вводит какой-то жёсткий график питания и сна.

Например, тебе нельзя есть мясо, это вредно, тебе надо спать больше и т.д. На самом деле это не забота, это попытка подчинить другого человека, его потребности своей воле.

Под колпаком

– Как отличить одно от другого? Как проявляется контроль под видом заботы?

– Настоящая, зрелая, здоровая забота – гибкая, она адаптируется под потребности, под настроение партнёра. Вот, например, человек знает, что партнёр любит чай. И он приносит ему этот чай, а партнёр говорит: я не хочу сейчас чаю, я хочу кофе. И человек такой: «Как? Ты же любишь чай! Нет, пей».

А гибкость – это когда мы понимаем, что у партнёра может измениться потребность. И мы спокойно принимаем отказ, и это не вызовет у нас обиды, чувства вины или тревоги. А вот если при отказе у нас возникают все эти чувства, то значит, мы как раз и пытаемся другого контролировать.

Ну и забота – это отсутствие гипертрофированной вовлечённости в жизнь другого. То есть мы можем заботиться о партнёре, но мы не живём его потребностями и проблемами вместо него самого.

А контроль – это навязчивое поведение, когда помощь предлагается даже после отказа. Нет, ты не понимаешь, что тебе лучше. Начинается работа с возражениями и внушение чувства вины: «Я же для тебя стараюсь, я вот тут вот столько сил приложила, а ты вот такой неблагодарный человек».

Ещё один признак контроля под видом заботы – обесценивание мнения, эмоций, потребностей другого человека: «Ты не знаешь, что тебе лучше, давай-ка я решу, потому что я лучше знаю».

– Что движет «заботливыми» контролёрами? Откуда они берутся?

– У всех таких людей присутствуют базовая тревога и страх потери контроля над миром.

Но просто иногда это действительно тревога за другого человека, а иногда это тревога за то, что если человек выйдет из-под контроля, то перестанет во мне нуждаться, бросит, разлюбит, я стану ему не нужна. И человек пытается близкого себе подчинить.

Такие люди, возможно, с детства жили в полном хаосе, в отсутствии заботы, поэтому вырастают с ощущением, что мир опасен, и они теперь спасают своих близких от той опасности, которую когда-то чувствовали сами.

А другой вариант – это, наоборот, человек, который вырастает в гиперопеке, которого душили любовью, лишали собственной воли, и он не сепарировался. Для него любовь – это полное слияние. И он воспроизводит этот сценарий со всеми своими близкими.

Изображая жертву

– Считается, что искренняя забота бескорыстна и не требует отдачи. Где грань между заботой и самопожертвованием?

– На самом деле это такой тонкий момент. Забота действительно бескорыстна.

А иногда под бескорыстностью понимают, что человек должен по первому зову максимально вкладываться, помогать бесконечно.

Но бескорыстность – это отсутствие требований, а не отсутствие границ.

Ты позаботился и не требуешь чего-то взамен, не манипулируешь чувством вины. Но ты можешь ожидать от другого симметричного отношения. Он, конечно, имеет право отказать. Но предполагается, что этот отказ уважительный и обоснованный.

Важно соблюдение баланса. А то бывает, что человек вкладывается слишком много, последнюю рубашку с себя снимает, не получая ничего взамен. В этом случае он начинает разрушаться эмоционально, потому что он чувствует дисбаланс, у него начинает копиться обида, закономерная обида в этой ситуации.

Важно добавить, что заботиться о других можно, когда у вас много, или даже не много, а просто достаточно сил, ресурсов. Хотя иногда бывает, что некоторые люди превратно это понимают, и такие: «Отстаньте от меня. Я не в ресурсе. Помирайте, пожалуйста!». А помощь иногда бывает нужна прямо здесь и сейчас. Иногда действительно чем-то приходится пожертвовать ради другого. Но важно чувствовать эту тонкую грань. Действительно ли это, что другой сейчас не справится без вашей помощи, или нет.

– А кто, кстати, склонен впадать именно в самопожертвование, превращаться в жертву со своей заботой?

– Это оба типа, про которые я говорила. И те, о которых не заботились, и они могут ощущать этот недостаток заботы в себе и пытаться получить эту заботу через заботу о другом. И те, кто вырос в гиперопеке, о которых заботились, не считаясь с его границами. И они точно так же не считаются теперь с чужими границами.

Часто это люди, у которых нет ощущения собственной индивидуальности, то есть они сливаются с другим человеком, растворяются в партнёре и хотят, чтобы партнёр, соответственно, растворялся в них. Они не чувствуют ни чужих границ, ни собственных.

И ещё одна категория – это люди, у которых есть очень сильный страх одиночества, страх потери другого. И через активную заботу такой человек пытается быть важным, значимым, нужным.

И он может, в буквальном смысле, инвалидизировать партнёра, готовить ему, подавать, убирать за ним, как будто тот не в состоянии что-то сделать сам.

– Где золотая середина? Как не стать навязчивым? Не превратиться, условно говоря, в ту бабушку, упорно пытающуюся накормить?

– Вот здесь есть три важных правила. Первое – это должен быть диалог, а не монолог. Если вам кажется, что человеку дискомфортно – холодно, голодно, и вы хотите это исправить, надо спросить. Тебе это надо? Мне кажется, ты проголодался. Хочешь поесть?

Второе – важно сохранять психологическую дистанцию с другим человеком. Помнить о том, что другой, если это не младенец и не тяжелобольной человек, например, способен обслуживать себя самостоятельно.

И самое главное – нужно понимать, что другой человек сам знает, что ему нужно. Взрослый человек – так уж точно. И доверять своему близкому, понимать, что у него есть собственные ощущения. И если он говорит «не хочу», значит, он не хочет. А если он ошибается, то это будет его ошибка, его опыт, а не ваша ошибка, не ошибка того, кто пытается позаботиться.

И важно помнить, что забота проявляется не только в том, чтобы, условно говоря, накормить или одеть потеплее. Есть ещё эмоциональная забота. Очень важно быть эмпатичным человеком. Уметь поставить себя на место другого человека. Не делать с другим то, чего не хочешь, чтобы делали с тобой. И очень важно слышать ещё другого, учитывать его волю и понимать, что это отдельный человек, который может чувствовать не то же самое, что чувствуете вы.

То есть для того, чтобы не превратиться в бабушку, важно помнить, что помощь предлагается, а не навязывается. Нужно давать другому возможность заботиться о себе самостоятельно. В том числе и просить о помощи, если она нужна.

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