Что такое «синдром изгоя» и почему он возникает

Страх, тревога, низкая самооценка — все это в совокупности может привести к так называемому синдрому изгоя, когда человек чувствует себя лишним, непринятым и непонятым в обществе. Что это такое и как перестать думать об окружающих, будто они вас избегают, «Вечерней Москве» рассказал психиатр, психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

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По его словам, этого синдрома не существует в медицинской практике — скорее, «синдром изгоя» является обобщающим названием для состояния, вызванного совокупностью разных факторов.

«Это связано с этапами эволюции, когда социальное отвержение грозило смертью: если человека выгоняли из племени, один он не выживал. Поэтому у нас остался "рудиментарный" страх социального отвержения», — объяснил эксперт.

Человек постоянно бессознательно проверяет, насколько его принимают окружающие. Он следит за реакцией на свои слова и на него самого, за тем, как к нему относятся.

«Исходя из моей практики, люди часто приходят с такими запросами: "Мне кажется, что люди на меня не смотрят", или "Мне кажется, что люди не хотят со мной общаться". И чаще всего это ложная интерпретация», — обратил внимание психолог.

Высказывания со словом «кажется» нужно проводить через проверку на действительность. Человека можно попросить доказать все эти утверждения, привести аргументы или даже спросить окружающих, которых он «подозревает» в том, что те как-либо негативно к нему относятся.

«Все эти мысли, как правило, не проходят проверку на действительность, на реалистичность. Поэтому зачастую подобные состояния — это "психологический коктейль" из страха и заниженной самооценки», — указал собеседник «ВМ».

В подавляющем большинстве случаев подобные утверждения будут несостоятельными, отметил Фомин. Такая проверка на действительность — это первый этап борьбы с «синдромом изгоя».

«Далее могут быть упражнения, выполняя которые, человек может убедиться в ложности своих убеждений. Нужно "вскрыть" шаблон, обнаружить его, увидеть и посмотреть в глаза. Это, безусловно, важный этап, но сам по себе он не решит эту проблему», — добавил эксперт.

Шаблоны, убеждения в том, что общество якобы не принимает человека, вырабатываются годами и десятилетиями. Оценка проблемы, обозначение ее понимания становятся половиной решения проблемы.

«Далее идет работа с самооценкой, страхом, тревогой, когда человек в беседе с врачом поднимает то, что стало основанием низкой самооценки. Разбираясь с этим, можно более объемно решить эту задачу. Если есть излишне сильное эмоциональное переживание, то врач также может назначить препараты, чтобы у человека на психотерапевтическом пути была внутренняя поддержка, чтобы он не срывался в привычные модели поведения. Внутренний, пусть и фармакологический, стержень может помочь продолжить психотерапию и сделать ее результат более прочным», — заключил Фомин.

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