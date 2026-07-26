Артисты поделились способами расслабиться этим летом

Лето — отличное время года для того, чтобы расслабиться и заняться чем-то приятным. Знаменитости рассказали «Вечерней Москве», как они отдыхают и набираются сил.

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Актриса Ирина Старшенбаум: погулять и вкусно поесть

Я люблю активный отдых, ходить в горы, заниматься спортом на природе. Физическая активность прекрасно снимает напряжение. Я занимаюсь растяжкой, йогой, боксом. А после можно и пиццу съесть. Потому что отдых начинается со спорта, а заканчивается всегда калориями (смеется). Лето — это возможность не спеша пройтись по центру Москвы, рассмотреть старинные постройки в лучах солнца. Еще мне нравятся современные выставочные пространства, мероприятия в библиотеках. Но особенно чувствуешь атмосферу в парках, когда можно посидеть в креслах-мешках прямо на газоне, попить кофе.

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева: поехать на дачу

Самый лучший отдых — это выспаться и заняться домашними делами, которые невозможно переделать. Если мы едем на дачу, то там я больше всего люблю посидеть в шезлонге в тени под деревьями, почитать книгу или приготовить что-нибудь на гриле для гостей. Копаться в земле, сажать цветы я не очень люблю. Мне больше нравится ими любоваться.

Музыкант Алексей Горбашов: чтение и теннис

Для меня лучший отдых — работа. Возвращаясь с гастролей, сразу погружаюсь вдела: студия, деловые встречи. Еще я люблю читать. Читаю в любую свободную минуту: в самолетах, поездах, залах ожидания. Самолет — вообще идеальное место для чтения, когда никуда не надо бежать и никто не отвлекает звонками. Недавно перечитал с удовольствием всего Толстого и Достоевского.

Кроме художественной литературы почитываю и профессиональную. Но если какой-нибудь 500-страничный роман могу проглотить за несколько дней, то на труд о метамодерне композитора Настасьи Хрущевой у меня ушло больше месяца, настолько сложным языком он написан. Еще я увлекаюсь большим теннисом. Мой главный партнер по игре — сын Антон.

Актер Петр Федоров: снимаю улочки, навещаю маму

Я люблю взять фотокамеру и пойти снимать улочки, дома, людей… Люблю посидеть на скамейке в парке и почитать книгу, обязательно бумажную. Несколько лет назад я построил большой загородный дом для своей семьи, как давно мечтал. Дом находится в ближайшем Подмосковье. Моя мама фактически живет там. Я очень люблю просыпаться сутра и чувствовать запах блинчиков. А потом сидишь на кухне и ешь мамины блины со смородиновым вареньем или крыжовником. А в глаза светит солнце... Счастье.

Певица Ольга Бузова: продолжаю работать

Я трудоголик, я не умею расслабляться, мне постоянно нужно работать. Даже на пляже я не могу отложить телефон, потому что у меня постоянно появляются идеи, которыми нужно поделиться с моей командой. Раньше я пыталась бороться с собой и научиться отдыхать, а сейчас просто получаю удовольствие от работы 24 на 7.