Врач рассказал об особенностях секса у женщин с двумя влагалищами

Гинеколог Ливия Савиоло раскрыла, как занимаются сексом женщины, которые родились с двумя влагалищами. О половой жизни с такой особенностью она рассказала изданию Metropoles.

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Как отметила Савиоло, теоретически половой акт возможен через оба влагалища. Правда, на практике все зависит от анатомических особенностей.

«В большинстве случаев пациентка использует один из влагалищных каналов: обычно есть доминирующий (более широкий или более доступный). Другой канал может быть более узким или менее анатомически удобным для доступа», — пояснила специалистка.

Доктор добавила, что у одних женщин с такой аномалией неприятные ощущения во время полового акта отсутствуют, а у других — наблюдаются боль и дискомфорт. В последнем случае, чтобы нормализовать интимную жизнь, используется физиотерапевтическое лечение мышц тазового дна, сексуальное консультирование и хирургическое вмешательство, если в нем есть необходимость, отметила врач.

Ранее сексолог Олеся Мелехина перечислила женщинам главные ошибки во время орального секса. Одной из них она назвала неправильный наклон головы.