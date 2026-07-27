Названы три ошибки в отношениях с самим собой

В моменты жизненных трудностей люди часто умеют поддерживать близких, но забывают о самом главном человеке — о себе. В беседе с «Чемпионатом» психолог Ольга Романив перечислила три критические ошибки, которые люди совершают в общении с собой, особенно когда жизнь наносит удары.

© Чемпионат.com

Ошибка №1: жестокое самоосуждение вместо поддержки

Первая и главная ловушка — встречать свои неудачи фразами «сам виноват» или «нечего раскисать». По словам эксперта, именно так мы обращаемся с собой, хотя никогда не позволили бы подобного тона в разговоре с любимым другом.

«Представьте, что к вам пришёл близкий человек. Вы же не станете его добивать обвинениями? Вы скажете: "Ты расстроен, дай себе время, всё получится", — напоминает психолог. — Примените этот же "взгляд со стороны» к себе". Осуждение собственных слабостей, по мнению специалиста, — это тупиковый путь, который лишь усугубляет кризис.

Ошибка №2: стыд за истинные эмоции и их подавление

Вторая ошибка — загонять внутрь страх, обиду, боль или гнев, чтобы не выглядеть слабым. Многие считают позорным признаться даже самим себе: «Мне одиноко» или «Я не знаю, что делать». Ольга Романив называет худшим вариантом самоподдержки фразу: «Нашёл из-за чего переживать, оно того не стоит».

Эксперт предупреждает, что отрицание своих чувств — это не защита, а опасное игнорирование реальности. Подавленные эмоции не исчезают, они копятся и в итоге прорываются наружу через болезни тела (психосоматику). Честное признание «Да, я в растерянности и мне нужно время» — гораздо экологичнее для психики.

Ошибка №3: сверхгеройство и отказ от базовой заботы о себе

Третий промах — привычка выглядеть рыцарем в железных латах, который никогда не сдаётся. Вместо того чтобы позволить себе отдохнуть, люди выдёргивают себя «со дна» за волосы и демонстрируют миру несгибаемость, блокируя естественные чувства.

Психолог настаивает, что забота о себе в трудные времена — это не роскошь, а необходимость. И это не обязательно дорогой SPA-уход.