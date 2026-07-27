Стало известно, люди каких профессий не сталкиваются с выгоранием

Недавнее исследование показало: госслужащие, учителя и финансисты — в зоне наибольшего риска профессионального выгорания. Но есть те, кто просыпается без чувства опустошения. Кто они и почему их не накрывает волна стресса?

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Кажется, что счастье на работе — штука субъективная. Кому-то нужны деньги, кому-то — признание, кому-то — свобода. Но, присмотревшись, можно заметить повторяющиеся паттерны. В одних компаниях люди летят на работу с утра, в других — считают минуты до конца дня. Разница не всегда в зарплате. Часто — в том, как выстроены процессы, насколько человек видит смысл в своем труде и чувствует ли он опору внутри коллектива.

Мы решили разобраться, что делает работника по-настоящему счастливым. И первым делом отправились к тем, кто видит эту картину целиком, — к HR-специалистам. Они как никто другой знают, где люди горят, а где цветут.

Им не страшен понедельник

По словам стратегического HR-директора, эксперта Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алены Гейдт, самыми счастливыми на работе, вопреки стереотипам, оказываются не айтишники с их опенспейсами, а представители профессий с четкими границами ответственности и осязаемым результатом здесь и сейчас.

«Как правило, это рабочие специальности высокой квалификации — станочники, операторы сложного оборудования, а также мастера по ногтевому сервису, визажу и прочие ремесленники, — объясняет специалист. — У них есть то, чего лишены офисные сотрудники: физическая усталость вместо ментальной перегрузки, понятный финал рабочего дня и быстрое удовлетворение от результата».

Стабильно высокий уровень профессионального удовлетворения, по ее словам, показывают также специалисты творческих индустрий — дизайнеры интерфейсов, архитекторы, сценаристы. Согласно данным SuperJob, за сентябрь 2025 года хотя бы раз в жизни выгорание испытывали 58 процентов россиян.

«Однако у творческих профессий выше ресурс восстановления благодаря внутренней мотивации», — подмечает Алена Гейдт.

Главную причину разницы между теми, кто бежит на работу с улыбкой, и теми, кто ждет понедельника с ужасом, эксперт видит в иллюзии контроля над своим временем и задачами.

«Человек чувствует себя счастливым, когда понимает, зачем выполняет конкретное действие, и видит прямую связь между своим усилием и результатом, — рассуждает HR-директор. — Несчастный же сотрудник страдает от когнитивного диссонанса: требования растут, ответственность увеличивается, а рычагов влияния на процесс нет».

Эксперт также ссылается на исследование Русской школы управления, согласно которому 65 процентов причин выгорания — это управленческие сбои, а не слабая стрессоустойчивость работников. Постоянные звонки, сообщения в чатах и срочные задачи истощают мозг быстрее, чем физические переработки, подчеркивает специалист по кадрам. По ее словам, всего три вещи кардинально отличают жизнь профессионалов- «счастливчиков».

«Право на ошибку, архитектура рабочего дня и наличие наставника, — пересчисляет Алена Гейдт. — Счастливый профессионал тратит до 70 процентов времени на глубокую работу без прерываний. Он знает критерии успеха своей задачи еще до ее начала. Неудачник же живет в режиме пожарной команды».

Деньги, по мнению эксперта, закрывают базовую потребность в безопасности, но перестают работать как мотиватор примерно через три месяца после повышения оклада.

«Тот факт, что номинальные зарплаты в России выросли на 15 процентов за 2025 год, никак не снизил уровень выгорания — он достиг кризисной отметки в 45-58 процентов, — поясняет эксперт. — Текучесть кадров в крупных компаниях составила 30 процентов, и только 20 процентов сотрудников называют низкую зарплату причиной ухода».

Нематериальная триада, по словам Алены Гейдт, работает иначе.

«Смысл отвечает на вопрос "Зачем?": я спасаю, я создаю, я учу. Автономия отвечает на вопрос "Как?": мне доверяют способ решения. Рост отвечает на вопрос "Кем я становлюсь?" Согласно теории самодетерминации Эдварда Деси и Ричарда Райана, эти три столпа формируют оптимальную мотивацию. Эксперт предупреждает, что, если выпадает хотя бы один из пунктов, человек начинает искать новую работу даже при зарплате выше рынка».

Универсального рецепта от выгорания для человека не существует, но он есть для системы, убеждена HR-директор.

«Для сотрудника единственный работающий протокол — радикальное управление вниманием: цифровой детокс в рабочее время — отключение уведомлений, выделенные часы для коммуникации и жесткий отказ от нереалистичных дедлайнов, — советует Алена Гейдт. — Однако гарантированно спасает от выгорания только системная реорганизация процессов работодателем. Ведь опустошенный работник — тот, что не успевает восстанавливаться».

Главный совет работодателям, который дает эксперт, звучит так: перестать управлять людьми и начать управлять ожиданиями и шумом. Алена Гейдт рекомендует провести аудит календарей сотрудников и сократить количество обязательных встреч минимум на 30 процентов. Ввести правило глубокой работы — например, среда и пятница до 14:00 должны быть временем без звонков и переписок в рабочих чатах. И самое важное — внедрить культуру психологической безопасности, где признаться в усталости или ошибке можно без страха увольнения.

«Компании, которые инвестируют в культуру и процессы уже сейчас, получат колоссальное конкурентное преимущество в удержании талантов на рынке, где дефицит кадров становится хроническим», — резюмирует Алена Гейдт.

Не супергерой, но человек

Разобраться в природе выгорания и мотивации «Вечерняя Москва» попросила нейропсихолога Наталью Наумову.

«Выгорание случается, когда человек эмоционально вкладывался, представлял, как все будет прекрасно и потерпел неудачу, — объясняет специалист. — Тогда человек теряет смысл, появляются обида, злость, печаль. И чтобы эти чувства не действовали так болезненно, человек может просто отключать свои эмоции».

В сердцевине выгорания, по мнению эксперта, лежит столкновение с собственным бессилием.

«Это развенчивание мифа о себе как о супергерое, — говорит она. — Признание того, что ты человек и твой ресурс не безграничен, — самое сложное. Поэтому часто выгорают те, кто работает с людьми, — врачи, педагоги, сотрудники детских домов. Человек идет помогать, спасать, заботиться, но один пациент сменяется другим, приходит неблагодарность или понимание, что невозможно кого-то вылечить до конца. И тогда он начинает черстветь».

Одним из ключевых моментов в преодолении выгорания Наталья называет способность прожить потерю иллюзий.

«Важно отгоревать и признать: что-то я могу, а что-то — не в моих силах, — советует она. — Некоторые дети настолько верят во всесильность родителей, что, вырастая, стараются стать такими же. Но у каждого человека есть ограничения. Чтобы вернуть себе себя, нужно столкнуться с собственными уязвимостями, неспособностью сделать все идеально. И после полюбить себя таким, неидеальным».

Огнеупорные

Кто же они — профессионалы, которым удается сохранять «горящий взгляд» даже в самых сложных условиях? «Вечерняя Москва» собрала две истории успеха от абсолютно разных людей.

Первая из них — стилист широкого спектра Мария Гуманова. Она занимается и маникюром, и прическами, создает образы для съемок, работает с креативом и постоянно придумывает что-то новое.

«Секрет для меня кроется в том самом ощутимом результате, который видишь сразу. Когда ты сделал прическу или создал образ, который понравился человеку, — это невозможно не заметить, — рассказывает стилист. — Клиент смотрит в зеркало и улыбается. Это мгновенное признание твоего труда и высокого профессионализма».

Мария признается, что ей комфортно работать в двух форматах. Либо когда есть четкое техническое задание от заказчика, где все понятно: цвет, форма, стиль, сроки. Либо — полная творческая свобода, когда она может придумать образ, который попадет в настроение другого человека.

«Второе для меня особенно ценно, — делится она. — Ты как будто считываешь состояние человека и через образ помогаешь ему раскрыться. Это диалог без слов».

Интересно, что у Марии экономическое образование, и она вполне могла бы построить карьеру в финансовой сфере. Но выбрала другое.

«В работе стилиста я нашла себя. Я просыпаюсь и хочу творить, а не считать часы до конца дня, — раскрывает карты девушка. — Несмотря на сложности профессии — ненормированный график, физическую нагрузку, требовательных клиентов, — останавливаться я не планирую. Мне кажется, когда ты делаешь то, что любишь, и видишь результат, это лучшая защита от выгорания. Ты не думаешь о том, как бы поскорее уйти домой. Ты просто живешь этим».

Совсем другая история у эксперта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Татьяны Золотаревой. Она учитель начальных классов, а это одна из самых «пожароопасных» профессий с точки зрения выгорания. Но Татьяна — исключение. Она не просто держится, она горит своим делом и с удовольствием рассказывает, как ей это удается.

Татьяна признается: эмоциональное выгорание среди учителей — не редкое явление. Многие коллеги живут на грани: кто-то испытывает хроническую усталость в течение всего учебного года, кто-то даже в отпуске не успевает восстановиться. Но в жизни Татьяны, по ее признанию, не существует состояния «на пределе». А секрет кроется в разнообразии.

«Разнообразие работы — спасение от профессионального застоя, — объясняет она. — Сегодня у педагогов появилось много возможностей выйти за рамки классных уроков и наполнить будни смыслом и творчеством».

Помимо должности учителя начальных классов, она является куратором первичного отделения «Движения Первых» в гимназии. Вместе с ребятами они разрабатывают проекты, участвуют во всероссийских конкурсах и выезжают на мероприятия.

«Такие поездки вдохновляют и дают новые впечатления — совсем другое ощущение, чем "работа — дом"», — делится опытом педагог.

Кроме того, Татьяна Золотарева руководит командой «Интеллектуалы», которую собрала из бывших учеников. Ребята уже в шестом классе, но продолжают тренироваться, готовиться к фестивалям и выезжать на турниры пять-шесть раз в год.

«Для детей это не только соревнования, — поясняет она. — Это возможность увидеть жизнь за пределами школы, почувствовать себя более самостоятельными. К тому же мои дети поддерживают меня: дочь и сын иногда ездят с нами на выездные мероприятия, и эти поездки становятся нашим семейным опытом. Для меня именно сочетание классной работы, внеучебной активности и командной подготовки делает профессию насыщенной и сохраняет внутренний ресурс».

Татьяна Золотарева убеждена, что эффект выгорания наступает, когда долго занимаешься монотонной и рутинной работой, которая «съедает».

«Чтобы выгореть, у тебя должно быть свободное время, — смеется она. — У меня его просто нет. Оно грамотно расписано и направлено на развитие себя как профессионала в разных направлениях. Каждый день не похож на предыдущий — это и мотивирует».

Татьяна — учитель-блогер, эксперт многих всероссийских конкурсов и проектов президентской платформы: «Большая перемена», «Твой Ход», «Это у нас семейное». Буквально на днях завершился конкурс «Это у нас семейное», где она выступила экспертом на пяти полуфиналах в пяти федеральных округах — побывала во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе и Москве.