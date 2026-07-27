Психолог отметил способность поколения Х проходить кризисы

Люди, выросшие в 90-е, легче адаптируются к трудностям.

Зумерам это даётся сложнее, рассказала кандидат социологических наук Анетта Орлова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Лучше всего реагируют [на кризисы — прим. ГМ] иксы. Если мы говорим про поколения, то поколение Х привыкло терпеть и выдерживать. Для Z, для молодых, сейчас тоже не первый кризис, но у них нет выносливости и толерантности к трудностям. Им становится просто невыносимо. То есть самым молодым очень сложно, потому что они не привыкли к этому. Игрикам, миллениалам полегче, но иксы привыкли выдерживать. Они говорят: «В 90-е мы ещё и не то видели». И на это они могут опираться».

Ранее психолог Елена Соловьёва указала на стремление зумеров извлекать выгоду в романтических отношениях. В отличие от бумеров и миллениалов они не готовы жертвовать чем-то ради партнёра, подчеркнула она.