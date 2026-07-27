Почему правда — неотъемлемая часть профессионального долга психолога

Мы привыкли, что в быту ложь во спасение — почти добродетель, но в кресле напротив психолога это правило не работает. Зачем платить деньги за правду, которую боишься услышать, и почему специалиста специально учат её доносить?

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В комментарии RuNews24.ru доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующая кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина объяснила, что этический кодекс психолога включает в себя пункты, категорически исключающие возможность представления недостоверной или заведомо ложной информации, обратившемуся пациенту. Ложь умолчания, ложь искажения с точки зрения этики профессиональной деятельности психолога недопустимы.

«Мы привыкли воспринимать житейские споры как неотъемлемую часть отношений — их уже было достаточно много. Однако в профессиональной деятельности психолога правда является неотъемлемой частью профессионального долга, независимо от того, с каким вопросом обратился пациент: повседневная проблема, конкретное переживание или глобальный экзистенциальный вопрос».

Эксперт подчёркивает, что человек сам себе может врать сколько угодно, но идти за ложью, за недостоверной информацией, к специалисту нет никакого смысла. И даже если информация несет в себе глобальные переживания, она должна быть передана человеку без искажений и умолчания.