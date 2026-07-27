Эксперт объяснил, как экологично выплеснуть агрессию

Современные психологи всё чаще ставят под сомнение идею «выплёскивания» гнева. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала медицинский психолог Европейского медицинского центра (EMC) Луиза Истомина.

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Она отметила, что «крик, битье предметов или другие способы агрессивно выразить злость не обязательно помогают успокоиться», что подтверждают проводимые исследования.

Эксперт указала, что в момент сильной злости лучше «сначала создать небольшую дистанцию между эмоцией и реакцией».

По её словам, следует остановиться и не реагировать сразу, а при наличии возможности выйти в другую комнату. Также следует разобраться, что именно стало причиной ярости, и понять, чего человек хочет добиться в конкретной ситуации и поможет ли агрессия достичь цели.

«Гнев можно сравнить с проезжающим поездом: он шумный, неприятный и привлекает внимание, но не обязательно садиться в вагон и ехать вместе с ним», — заключила Истомина.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила «Радиоточке НСН», что большое количество эмодзи в переписке означает, что человек хочет к себе ответного внимания.