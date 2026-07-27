Ученые объяснили, почему мы иногда тяжело вздыхаем при скучной работе

Группа ученых под руководством Ральфа У. Г. Эндрюса из Дублинского университета представила результаты работы, проливающей свет на истинное предназначение непроизвольных глубоких вдохов, которые мы часто делаем во время скучной монотонной работы. Оказывается, они служат своеобразным стабилизатором для дыхательной системы, помогают легким возвращать правильный ритм и снижают хаотичность дыхания при длительной сосредоточенной работе. Статья опубликована в журнале Psychophysiology.

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Как изучали вздохи

Дыхание здорового человека всегда немного варьируется по глубине и частоте. Со временем эти отличия могут накапливаться, а дыхание становиться слишком хаотичным. Ученые предположили, что спонтанный вздох возвращает дыхательную систему в сбалансированное состояние. Кроме того, авторы хотели ответить на вопрос, действительно ли вздох поддерживает бодрость.

Чтобы проверить свои гипотезы исследователи проанализировали данные двух экспериментов. В первом 72 человека проходили скучный тест: нужно было кликать мышью, когда изображение на экране тускнело. Периодически испытуемых спрашивали, не отвлекаются ли они. Во втором опыте 57 участников кликали в такт определенным звукам. При этом часть испытуемых дышала свободно, а другую попросили дышать медленно, в такт звуковым сигналам.

Дыхание регистрировали нагрудным датчиком, вздохом считали вдох, объем которого вдвое превышал средний. Также высокоскоростные камеры отслеживали размер зрачков. Это было необходимо, чтобы определить, влияет ли вздох на норадреналиновую систему мозга, отвечающую за бодрость. Дело в том, что расширение зрачка является главным показателем активизации данной системы, а значит и бодрости организма.

Что показали испытания

По мере утомления люди начинали вздыхать чаще, а дыхательные ритмы становились все более хаотичными. Однако сразу после вздоха дыхание восстанавливалось, оказываясь более упорядоченным. В группе с контролируемым дыханием число вздохов резко падало — жесткий ритм подавлял естественную потребность в «сбросе настроек» респираторной системы.

Ключевой результат касался зрачков. Во время вздоха они расширялись по определенной схеме: на вдохе увеличивались, достигали пика после максимальной глубины и сужались на выдохе. Это означает, что вздох вызывает кратковременный всплеск физиологической бодрости.

В перспективе авторы планируют изучить, можно ли использовать подобные «дыхательные перезагрузки» для улучшения концентрации в условиях высоких нагрузок, а также сравнить эффекты разных типов контролируемого дыхания.