Четыре типа мышления: ученые узнали, о чем обычно думают люди

Современные американцы думают преимущественно о работе, мечтают выпить кофе и снова завалиться в постель. Таковы результаты одного из первых исследований мыслей в реальном времени, опубликованные в виде препринта на SSRN.

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Залезть людям в голову экономистов из Клермонтского университета выпускников и Уханьского университетов сподвигла выраженная нехватка работ на эту тему.

«Мы — это то, что у нас в голове. Удивительно, что мы, экономисты, до сих пор по-настоящему не изучали это», — говорит старший автор исследования Джошуа Тасофф.

В эксперименте приняли участие 258 добровольцев в возрасте от 19 до 71 года. Они установили на телефоны приложение, которое подавало сигнал восемь раз в день в случайное время в течение двух недель. В этот момент испытуемые должны были записать свою мысль, чем они занимаются, и оценить уровень счастья.

Проанализировав более 23 000 ответов, полученных в режиме реального времени, авторы заметили, что мысли людей подчиняются суточным ритмам — днем они в основном сосредоточены на работе, а вечером смещаются в сторону развлечений. Примерно половина мыслей была намеренной, остальные — либо навязчивыми, либо случайными, возникающими из-за «блуждания ума» или внешних напоминаний.

О чем обычно думают люди

По темам мысли распределились следующим образом:

ощущения/восприятие (включая усталость) — 19%,

работа/должностные обязанности — 17%,

еда и напитки — 14%,

хобби, игры, искусство — 10%,

отношения с людьми — 10%,

здоровье и безопасность — 8%,

домашние дела — 7%,

саморефлексия — 6%,

финансы/жилье — 3%,

мировые и политические события — 3%,

истории/нарративы — 2%,

музыка — 1%.

Почти половина всех мыслей, обусловленных желаниями — то есть «я хочу...» — оказалась связанной с едой или кофе. Еще 29% участников хотели расслабиться, в частности — вздремнуть или поспать.

Выяснилось, что ум редко бывает полностью пуст — доли процента ответов сообщали об отсутствии каких-либо мыслей. Однако мыслей о сексе оказалось еще меньше, что заставило исследователей заподозрить сдержанность респондентов.

«Возможно, люди просто не хотят делиться с нами некоторыми вещами. Сочли, может быть, лишним», — предположил Тасофф.

Возможно, отчасти поэтому четверть сигналов остались без ответа.

Четыре группы мышления

Все мысли, которые участники сумели оформить в слова, загрузили в нейросеть, она вычислила вектор каждой мысли в соответствии с ее тематикой. По полученным данным всех мыслителей разделили на четыре условные группы.

Группы сформированы на основе общих тем в мыслях людей, но не определяются их происхождением или родом занятий. Участники из разных групп занимались схожими делами, и лишь незначительные различия наблюдались в демографических показателях, таких как возраст, доход, образование и социально-экономический статус.

Тревожные

«Тревожные» люди думают о мировых событиях, политике и социальных проблемах примерно на 60% чаще среднего. Их умы заняты переживаниями о войнах, пандемии COVID-19 в разгар ее распространения и других неприятных вещах глобального характера. О своей безопасности и здоровье они думают примерно на 50% чаще среднего. Интересно, что о музыке представители этой категории думают почти вдвое чаще среднего — возможно, в попытках смягчить эмоциональный урон от остальных мыслей.

Практики

Эта группа больше сосредоточена на бытовых и практических вопросах: «практики» посвящают домашним делам, дому и финансам примерно на 50% больше мыслей, чем в среднем. Они также много думают об историях из фильмов, книг и телепередач. Слова, которые часто описывают их мысли, весьма разнообразны — среди них «решать», «обрабатывать», «обсуждать» и «документировать».

Телесные мыслители

Ни одна другая группа не думает больше об ощущениях, чувствах и ментальных впечатлениях — как о себе, так и об окружающем мире. «Телесные мыслители» — самые молодые: их средний возраст — 32 года, и почти две трети из них — женщины. У них самый высокий показатель нежелательных, навязчивых мыслей — 28%. В их мыслях часто встречаются слова: «терапевт», «ломота» и «перегруженность». Более высокая доля женщин в этой группе может быть связана с влиянием менструального цикла. Кроме того, в нее вошли участники, которые во время исследования испытывали физические или психические проблемы и чьи мысли были обращены к телу, симптомам и заботе о себе.

Трудоголики-гедонисты

Их мысли примерно поровну разделены между работой и досугом: о работе они думают на 50% чаще среднего, но при этом о хобби, играх и искусстве — примерно на 25% чаще. Эта группа имеет самый высокий доход и уровень счастья среди всех, и в ней чуть больше мужчин, чем женщин. Среди ключевых слов, описывающих их мысли: «отдых», «презентация», «перелет», «маникюр», «проект» и «спортзал».

«Счастье твоей жизни зависит от качества твоих мыслей», — считал Марк Аврелий.

Теперь это утверждение прошло научную проверку. Авторы не нашли причинно-следственной связи, но корреляцию установили несомненную: то, о чем думает человек, предсказывает его уровень счастья лучше, чем любой другой из рассмотренных факторов.

«Похоже, Марк Аврелий был прав», — заметили они.

Ученые предостерегли от обобщения полученных результатов на все человечество, так как участниками исследования были только представители западной культуры (так называемая категория WEIRD (западные, образованные, индустриализованные, богатые и демократические).